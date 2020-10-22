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Украинскую вакцину против Covid-19 будут испытывать на людях через три месяца

Разработчики украинской вакцины против коронавируса планируют испытания на людях через три месяца.

Доклинические испытания на животных прошли успешно, рассказал один из разработчиков препарата Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

Ученый пояснил, что после обсуждения с правительством перехода в клиническую фазу, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

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Клиническая фаза будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата, сообщил Фаворов.

Украинская вакцина против Covid-19

Украинские исследователи представили президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинической фазы исследований  вакцины против коронавируса.

Сроки проверки вакцины и процессы, связанные с подготовкой к производству будут обсуждаться после успешного прохождения всех фаз.

Источник: РБК-Украина

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