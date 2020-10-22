Группа ученых из Института медицинских наук Университета Токио подтвердила, что лицевые маски — эффективное средство, которое препятствует как распространению человеком вирусов, так и их проникновению в организм.
Во время экспериментов ученые разместили в лаборатории лицом к лицу два манекена.
В одном из экспериментов исследователи надели маску на манекен, который снабжен функцией вдыхания. По словам ученых, количество вирусов, поглощаемое манекеном, было снижено на 17% при использовании тканевой и на 47% при использовании обычной хирургической маски.
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Когда маску надевали на манекен-распространитель вирусов, и полотняная, и хирургическая маски привели к снижению получения вирусов другим манекеном без маски более чем на 70%.
Исследователи также сообщили, что надевание маски на оба манекена не смогло полностью предотвратить передачу вирусов.
Масочный режим в Болгарии
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом правительство Болгарии ужесточает карантинные меры.
В октябре в стране стали фиксировать увеличение суточного прироста больных, в связи с чем ввели обязательное ношение масок на улице.
Требование носить защитные средства во время пребывания на открытом воздухе касается всех граждан страны.
Источник: NHK