Более 7 тыс. инфицированных Covid-19 ежедневно, новые украинские реалии. Но, несмотря на растущие цифры в большинстве случаев больные переносят вирус в легкой и средней степени тяжести. Это те, кто могут лечиться дома. Впрочем, из-за собственных ошибок и они очень часто попадают в больницы.

Делать КТ для профилактики — сейчас настоящая мода. Но этот ажиотаж лишний, утверждают врачи. Большинству больных компьютерная томография вообще не нужна. Особенно на начальных этапах болезни.

Важный момент — если состояние больного ухудшится, два раза подряд КТ делать нельзя. Ведь это значительная нагрузка на организм человека. И тогда предыдущее может осложнить диагностику в критические моменты. Поэтому прежде чем идти на КТ — лучше посоветоваться с двумя врачами.

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Антибиотики не способны предупредить осложнения от коронавируса. Стоит запомнить — ни один антибиотик не помогает вылечить вирус. Потому что антибиотики не лечат Covid-19, их следует принимать в тех случаях, когда есть осложнения в виде бактериальных процессов.

Украинцы годами привыкли лечиться самостоятельно. Вот только в случае с коронавирусом такой шаг часто становится фатальным.

Есть три этапа, через которые проходит человек, инфицированный Covid-19. Первый — протекает для человека почти не заметно, длится неделю. Второй этап — вирус поражает все органы. В ответ иммунная система с ним начинает бороться. Продолжается эта фаза до трех недель.

Следующий этап — постковидный. Почти месяц происходит восстановление организма после болезни.

Чтобы эффективно контролировать все этапы, вам понадобится пополнить домашнюю аптечку. Пульсоксиметр. Он измеряет сразу два показателя — пульс и насыщение крови кислородом. Именно благодаря этому можно определить нормально ли работают ваши легкие.

Врачи говорят: паника и самолечение несут не меньшую угрозу для больного, чем сам коронавирус. Ненужна таблетка или промедление играют не в вашу пользу.

КТ легких при коронавирусе

После значительного роста количества больных Covid-19 и тех, у кого фиксируют соответствующую симптоматику, украинские лаборатории перегружены, и возможности сделать ПЦР-тестирование и получить результат приходится ждать несколько дней.

Это может побудить украинцев искать другие пути и вместо ПЦР пытаться выяснить диагноз путем компьютерной томографии легких (специальный метод, в котором используется рентгеновское излучение).

Однако специалисты не советуют проводить соответствующее исследование самостоятельно, это назначается только врачом, когда в этом есть польза для лечебного процесса.