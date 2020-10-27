Мир охватила пандемия коронавируса. Симптомы по дням, которые были опубликованы в исследовании китайских медиков, помогут показать, как протекает заболевание.
За основу исследований были взяты истории болезней пациентов двух больниц Уханя (Китай), которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.
Симптомы коронавируса Covid-19 часто схожи с гриппом или ОРВИ.
Симптомы коронавируса по дням:
День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых может появиться боль в мышцах, сухой кашель, тошнота и диарея.
Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное.
День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.
День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.
День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.
День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.
День 12-15. Пациенты идут на поправку и температура снижается.
День 17. Выздоравливающих выписывают.Читайте: ВОЗ назвала условие экстренного использования вакцины против Covid-19 Локдаун или карантин: Европа усиливает ограничения из-за Covid-19 Как в Украине бесплатно сдать тест на Covid-19 и кто это может сделать
Медики подчеркивают, что кашель является второстепенным симптомом, потому что после выписки из больницы многие из тех, кто вылечился, продолжали кашлять.
Одышка проходит через 13 дней. В целом период выздоровления занимает около 22 дней, но некоторые пациенты умирали на 18 день.
Накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина сможет получить от ЕС до 8 млн доз вакцины от Covid-19.
В целом Европейский Союз выделил €400 млн Фонду Covid-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX), который обеспечит приобретение до 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года.
Источник: thelancet.com