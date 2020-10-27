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Ученые рассказали, сколько держится иммунитет к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу — непостоянный, защитные функции организма ослабевают в течение нескольких месяцев, в результате чего возможно повторное заражение.

К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона.

Исследователи тестировали людей на наличие антител к Covid-19 в июне и сентябре. Летом иммунитет был у 60 человек на 1 000 населения, осенью — у 44 человек на 1 000 населения.

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По информации ученых, за три месяца фиксируется снижение уровня антител на 26%. В то же время у пожилых людей эти процессы происходят быстрее.

Из-за таких процессов исследователи предполагают, что коронавирусом можно заболеть не только повторно, но и несколько раз.

Иммунитет к Covid-19

В ходе предыдущих исследований ученые заявляли, что антитела к коронавирусу появляются почти у всех людей, которые переболели Covid-19.

Такие результаты озвучили представители научного центра, которые работаю вместе с нью-йоркской сетью больниц Mount Sinai.

Иммунитет у людей вырабатывается независимо от возраста, пола и тяжести течения болезни.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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