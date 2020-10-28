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15% смертей от Covid-19 может быть связано с загрязнением воздуха — исследование

15% смертей от коронавируса могут быть связаны с загрязнением воздуха. В Украине с грязным воздухом можно связать смерть 1 418 больных Covid-19.

Украина входит в 20 стран, где этот показатель самый высокий, говорится в исследовании опубликованном в журнале Cardiovascular Research.

Ученые пришли к выводу, что отравленный воздух делает людей более восприимчивыми к Covid-19. Чтобы вычислить показатель в 15%, ученые использовали математическое моделирование.

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Оценки ученых:

  • 27% смертей в Восточной Азии могут быть связаны с загрязнением воздуха;
  • 17% — в Северной Америке;
  • 29% — в Чехии;
  • 28% — в Польше,
  • 27% — в Китае;
  • 27% — в Северной Корее;
  • 27% — в Словакии;
  • 25% — в Германии, Венгрии, Австрии и Беларуси;
  • 21% — в Украине.

Исследователи уточняют, что цифры не означают, что загрязнение воздуха непосредственно повлекло смерть от коронавируса. Но и не исключают этого.

Как загрязненный воздух влияет на смертность

Грязные частицы, которые люди вдыхают с воздухом, вызывают воспаление и повреждение артерий. Это раздражает внутреннюю оболочку артерий и приводит к сужению и жесткости артерий.

— Уже имеющееся повреждение сосудов можут привести к повышенному риску серьезного заболевания коронавирусом, — пояснил профессор Томас Мюнцель из университета Гутенберга.

Если у человека есть проблемы с сердцем, то загрязнение воздуха и коронавирус вызывает проблемы, которые могут привести к инфарктам, сердечной недостаточности или инсульту.

Иммунитет к коронавирусу

Иммунитет к Covid-19 не является постоянным, защитные функции организма ослабевают в течение нескольких месяцев, из-за чего возможно повторное заражение.

За три месяца фиксируется снижение уровня антител на 26%. В то же время у пожилых людей эти процессы происходят быстрее.

Из-за таких процесов исследователи предполагают, что на коронавирус можно заболеть не только повторно, но и несколько раз.

Источник: Cardiovascular Research

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