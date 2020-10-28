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Факты / Lifestyle / Здоровье

Потеря обоняния при Covid-19: Супрун рассказала, как преодолеть симптом

Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния. Он может значительно ухудшать качество жизни человека, лишать его ежедневных радостей.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как восстановить обоняние во время Covid-19.

По ее словам, если симптом исчез в течение первой или второй недели болезни, никаких вмешательств делать не нужно.

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Однако, если потеря обоняния фиксируется дольше, то следует придерживаться таких советов:

  • применять капли для носа, которые оказывают противовоспалительное действие;
  • дополнительно можно тренировать обоняние путем вдыхания эфирных масел, это может побудить сенсорную реакцию;
  • употреблять пищу, которая имеет более выраженные вкусы — острый, кислый, соленый или сладкий, добавление специй будет замечательным тренировкой для рецепторов.

Последствия коронавируса

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун назвала последствия коронавируса для организма.

По ее словам, после болезни могут быть проблемы с сердцем, увеличивается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Подробнее о последствиях коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ульяна Супрун

Фото: Минздрав

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