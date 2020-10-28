Одним из симптомов коронавируса является потеря обоняния. Он может значительно ухудшать качество жизни человека, лишать его ежедневных радостей.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как восстановить обоняние во время Covid-19.

По ее словам, если симптом исчез в течение первой или второй недели болезни, никаких вмешательств делать не нужно.

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Однако, если потеря обоняния фиксируется дольше, то следует придерживаться таких советов:

применять капли для носа, которые оказывают противовоспалительное действие;

дополнительно можно тренировать обоняние путем вдыхания эфирных масел, это может побудить сенсорную реакцию;

употреблять пищу, которая имеет более выраженные вкусы — острый, кислый, соленый или сладкий, добавление специй будет замечательным тренировкой для рецепторов.

Последствия коронавируса

Экс-руководительница Минздрава Ульяна Супрун назвала последствия коронавируса для организма.

По ее словам, после болезни могут быть проблемы с сердцем, увеличивается риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Подробнее о последствиях коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ульяна Супрун

Фото: Минздрав