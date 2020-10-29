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Факты / Lifestyle / Здоровье

Минздрав изменил стандарты оказания медицинской помощи больным Covid-19

Стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом изменило Министерство здравоохранения.

Теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Все эти критерии являются равноценными.

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Среди них:

  • отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА- или ПЦР-тестирование;
  • отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также нужно повторно проводить исследования;
  • отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Коронавирус в Украине

29 октября в Украине зафиксировали 370 417 случаев коронавируса. За минувшие сутки медики подтвердили еще 7 342 положительных ПЦР-тестов на Covid-19.

Днем ранее в Украине зафиксировали самый высокий показатель смертности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Источник: Минздрав

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