Что такое инсульт
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Заболевание связано с недостатком кровотока и отмиранием участка ткани мозга. Это может привести к нарушению речи, мышечной силы, координации движений, умственных функций. Также в результате инсульта возможен летальный исход.
Симптомы инсульта
- Неподвижные конечности.
- Внезапная заторможенность и сонливость.
- Ухудшение зрения, работы речевого аппарата.
- Потеря чувствительности в теле.
- Головная боль, которая сопровождается тошнотой.
- Потеря равновесия и ориентации в пространстве.
Признаки инсульта у другого человека
Чтобы распознать инсульт у другого человека, необходимо провести достаточно простой тест — FAST (Лицо (Face) — Рука (Arm) – Речь (Speech) — время (Time)).
- Лицо — нужно попросить человека улыбнуться. При инсульте может наблюдаться асимметрия лица.
- Рука — попросите поднять руки. Если у человека инсульт, то у него получится поднять только одну руку.
- Речь — нужно, чтобы человек проговорил свое имя, адрес, дату рождения. У многих при инсульте прослеживается нарушение речи.
- Время — если хотя б один из признаков заметили, необходимо немедленно вызвать скорую.
Что делать до приезда скорой помощи, если у человека инсульт
Человека стоит сначала успокоить. Если есть возможность, нужно измерить артериальное давление.
Если у пострадавшего рвота, то положите его на бок и подложите руку под голову. Важно, чтобы шея у человека не сгибалась, дабы не ухудшать кровоток по позвоночным артериям.
При проблемах с дыханием — расстегните рубашку, ослабьте галстук, уберите со рта посторонние предметы. Также попытайтесь обеспечить человека свежим воздухом, если приступ произошел в помещении.
Лечение инсульта
Лечением инсульта занимаются неврологи. Есть методы лечения, которые позволяют остановить негативное влияние на организм.
Тромболизис позволяет не дать окончательно погибнуть ткани мозга — то есть развиться инфаркту мозга, если введен в первые 4,5 часа после возникновения симптомов.
Операция по механическому удалению тромба — метод экстренного удаления тромба для того, чтобы не дать развиться инсульту в период так называемого терапевтического окна (9 часов), когда симптомы инсульта уже есть, но зона инфаркта еще не сформировалась.
Для восстановления организма после инсульта необходим курс ЛФК-терапии.
Если инфаркт уже сформировался, то ткань мозга погибает безвозвратно. Способов ее восстановить не существует. Восстановить двигательные и умственные функции можно, если соседние нервные клетки сохранили нейропластичность и могут на себя взять функцию погибших. Однако для этого понадобится длительная реабилитация.
Реабилитация после инсульта
После инсульта пациента ожидает поэтапная и длительная реабилитация:
- диета;
- двигательная, речевая и медикаментозная реабилитация;
- социальная и психологическая реадаптация.
Также во время реабилитации после инсульта прибегают к лечебным массажам.
Профилактика инсульта
Самое важное при профилактике инсульта — внимательное отношение к скачкам артериального давления.
Давление выше 160/90 повышает вероятность сосудистой катастрофы в четыре раза.
Чтобы снизить риск инсульта, стоит отказаться от курения, алкоголя и еды, которая повышает уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности.
Также инсульт могут спровоцировать нерациональное питание, избыточный вес, низкая физическая активность, психоэмоциональное напряжение.