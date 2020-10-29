Что такое инсульт

Лечением инсульта занимаются неврологи. Есть методы лечения, которые позволяют остановить негативное влияние на организм.

Тромболизис позволяет не дать окончательно погибнуть ткани мозга — то есть развиться инфаркту мозга, если введен в первые 4,5 часа после возникновения симптомов.

Операция по механическому удалению тромба — метод экстренного удаления тромба для того, чтобы не дать развиться инсульту в период так называемого терапевтического окна (9 часов), когда симптомы инсульта уже есть, но зона инфаркта еще не сформировалась.

Для восстановления организма после инсульта необходим курс ЛФК-терапии.

Если инфаркт уже сформировался, то ткань мозга погибает безвозвратно. Способов ее восстановить не существует. Восстановить двигательные и умственные функции можно, если соседние нервные клетки сохранили нейропластичность и могут на себя взять функцию погибших. Однако для этого понадобится длительная реабилитация.