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Всемирный день борьбы с инсультом: симптомы, признаки и лечение заболевания

Всемирный день борьбы с инсультом: симптомы, признаки и лечение заболевания

Ко Всемирному дню борьбы с инсультом Факты ICTV рассказывают об этой болезни, ее симптомах и лечении, а также о том, как оказать первую помощь, чтобы не навредить человеку. 

Что такое инсульт

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения. Заболевание связано с недостатком кровотока и отмиранием участка ткани мозга. Это может привести к нарушению речи, мышечной силы, координации движений, умственных функций. Также в результате инсульта возможен летальный исход.

Симптомы инсульта

  • Неподвижные конечности.
  • Внезапная заторможенность и сонливость.
  • Ухудшение зрения, работы речевого аппарата.
  • Потеря чувствительности в теле.
  • Головная боль, которая сопровождается тошнотой.
  • Потеря равновесия и ориентации в пространстве.

Признаки инсульта у другого человека

Чтобы распознать инсульт у другого человека,  необходимо провести достаточно простой тест — FAST (Лицо (Face) — Рука (Arm) – Речь (Speech) — время (Time)).

  • Лицо — нужно попросить человека улыбнуться. При инсульте может наблюдаться асимметрия лица.
  • Рука — попросите поднять руки. Если у человека инсульт, то у него получится поднять только одну руку.
  • Речь — нужно, чтобы человек проговорил свое имя, адрес, дату рождения. У многих при инсульте прослеживается нарушение речи.
  • Время — если хотя б один из признаков заметили, необходимо немедленно вызвать скорую.

Что делать до приезда скорой помощи, если у человека инсульт

Человека стоит сначала успокоить. Если есть возможность, нужно измерить артериальное давление.

Если у пострадавшего рвота, то положите его на бок и подложите руку под голову. Важно, чтобы шея у человека не сгибалась, дабы не ухудшать кровоток по позвоночным артериям.

При проблемах с дыханием — расстегните рубашку, ослабьте галстук, уберите со рта посторонние предметы. Также попытайтесь обеспечить человека свежим воздухом, если приступ произошел в помещении.

Лечение инсульта

Лечением инсульта занимаются неврологи. Есть методы лечения, которые позволяют остановить негативное влияние на организм.

Тромболизис позволяет не дать окончательно погибнуть ткани мозга — то есть развиться инфаркту мозга, если введен в первые 4,5 часа после возникновения симптомов.

Операция по механическому удалению тромба — метод экстренного удаления тромба для того, чтобы не дать развиться инсульту в период так называемого терапевтического окна (9 часов), когда симптомы инсульта уже есть, но зона инфаркта еще не сформировалась.

Для восстановления организма после инсульта необходим курс ЛФК-терапии.

Если инфаркт уже сформировался, то ткань мозга погибает безвозвратно. Способов ее восстановить не существует. Восстановить двигательные и умственные функции можно, если соседние нервные клетки сохранили нейропластичность и могут на себя взять функцию погибших. Однако для этого понадобится длительная реабилитация.

Реабилитация после инсульта

После инсульта пациента ожидает поэтапная и длительная реабилитация:

  • диета;
  • двигательная, речевая и медикаментозная реабилитация;
  • социальная и психологическая реадаптация.

Также во время реабилитации после инсульта прибегают к лечебным массажам.

Профилактика инсульта

Самое важное при профилактике инсульта — внимательное отношение к скачкам артериального давления.

Давление выше 160/90 повышает вероятность сосудистой катастрофы в четыре раза.

Чтобы снизить риск инсульта, стоит отказаться от курения, алкоголя и еды, которая повышает уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности.

Также  инсульт могут спровоцировать нерациональное питание, избыточный вес, низкая физическая активность, психоэмоциональное напряжение.

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