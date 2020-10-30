Осенью, кроме коронавируса, украинцев атакуют простуда и грипп, поэтому важно укреплять иммунитет. Травница Наталья Земная для защиты от любых инфекций советует употреблять сезонные ягоды, а также продукты, содержащие фитонциды.

Калина: польза и как употреблять

— Калина нужна, чтобы зимой не болеть, чтобы простуды не было и вирусных заболеваний, и в целом, чтобы иметь силу и вдохновение, — рассказала она в комментарии Фактам ICTV.

По ее словам, срывать калину лучше после морозов — когда ягоды лишаются неприятной горечи.

— Когда грипп и простуда, надо калину заваривать с веточками и листьями. Она содержит большое количество витамина С. Заварили чай, добавили мед, легли, укутались, пропотели, утром встаете уже здоровые, — заверила травница.

Чем полезна рябина

Однако предпочтение она отдает красной рябине, поскольку она является сильным бактерицидным средством.

А еще рябина полезна детям для зрения — надо съедать утром 10 ягод, и людям с больными суставами (ревматизм, артрит, артроз), потому что она отлично устраняет воспалительные процессы.

— Ее листья также обладают целебными свойствами – настойкой можно полоскать рот, лечить грибковые поражения. Для этого нужно просто залить их кипятком, настоять и делать ванночки или полоскания, — рассказала Земная.

Облепиха на зиму

Из облепихи, которую травница называет солнечной ягодой, не только варят варенье, делают желе и выжимают сок, из ее листьев и ягод также заваривают чай.

— Ягоды облепихи обладают противовоспалительными и бактерицидными свойствами, а также являются очень сильным регенерирующим средством. Если у человека есть раны, ожоги, обморожения, то есть пострадали ткани, то масло из этой ягоды восстанавливает их, — рассказала она.

Земная отмечает, что облепиха превосходит все осенние ягоды тем, что в ней большое количество витамина С в сочетании с каротином. Однако чтобы каротин превратился в витамин А, его надо употреблять с маслом. А уникальность этой ягоды в том, что все это в ней есть.

Фитонциды против гриппа и ОРВИ

Для борьбы с сезонными вирусами травница рекомендует брать продукты, содержащие много фитонцидов — веществ, убивающих или тормозящих рост микроорганизмов.

Они есть в луке, чесноке, хрене, капусте, хвое сосны.

— Грипп боится фитонцидов, — заверила она и дала несколько простых советов.

Когда есть температура, надо смазать подошвы чесноком, растертым с солью, укутаться и пропотеть.

Если же появился насморк, то есть вирус уже попал на слизистую оболочку, натрите луковицу и добавьте к ней соли — на столовую ложку натертого лука чайную ложку. Этой смесью смажьте турундочки и вставьте в ноздри.

А из хрена можно делать хренники — тоже натереть, добавить соли и смазать подошвы.

Квашеная капуста незаменима для укрепления иммунитета, который зависит от работы желудочно-кишечного тракта на 85%.

Благодаря ферментации витамины в такой капусте набираются сил, то есть квашеная значительно полезнее свежей.

Свекла спасет от насморка. Для этого ее надо сварить, выжать сок и закапать нос.

Простые советы при простуде и для укрепления иммунитета

Лучший напиток во время вирусных заболеваний — чай ​​с имбирем. Для этого нужно положить кусочек корня в чашку, растолочь, добавить мед и лимон.

К блюдам из мяса нужно добавлять хрен, лук, чеснок, а также капусту. В частности капуста с луком усиливают секреторную деятельность желудка и повышают кислотность, что важно для переваривания пищи.

Сельдерей — незаменимая приправа к блюдам, поскольку его листья содержат 40 вкусовых компонентов. Зимой его невозможно сохранить, но есть корнеплод. Он также очень сильный, особенно полезен для мужской силы.

Чай из хризантемы советует пить всем, особенно людям пожилого возраста, у которых есть проблемы с кровообращением головного мозга — болезни Паркинсона, Альцгеймера, рассеянный склероз. Для этого надо сделать заварку из трех средних цветков и пить чай в течение дня.

Полынь однолетняя тоже пригодна для заваривания чая. Это очень хорошая профилактика вирусных заболеваний.

Пять советов для укрепления иммунитета осенью – смотрите в материале Фактов ICTV.