Кто рискует быстрее заразиться Covid-19? Мы попытались это выяснить у авторитетных врачей и ученых.

Прежде всего, имеет значение близость контакта. Ранее были опасения, что заразиться можно от поверхностей. Но выяснилось в этом случае шансы значительно меньше.

В зоне риска люди старшего возраста. И это очень контрастирует с тем же гриппом. Там группа опасности дети и беременные. Пациенты до 30 лет, беременные женщины и дети переносят Covid-19 легче.

Врачи уже поняли, кого избирает коронавирус первыми и кто переносит болезнь тяжелее. Влияют предыдущие диагнозы.

Это пациенты из группы риска, например, с сахарным диабетом. Другим пациентам, например, с онкологическими заболеваниями, с кардиологическими заболеваниями.

Читайте: В Австралии за сутки не обнаружили ни одного случая Covid-19

Но остается очень много загадок, которые ученым до сих пор неясны. Еще недавно говорили про коллективный иммунитет, который может спасти человечество. То есть, когда 70% переболеют Covid. Но исследования Лондонского имперского колледжа доказали — за четыре месяца у трети выздоровевших этот иммунитет куда-то исчезает.

Вопрос, который волнует многих. Если имел диагноз коронавирус, то есть ли шансы заразиться повторно.

— Если антитела исчезнут, это вовсе не означает, что при повторной встрече с вирусом вы сразу заболеете, говорит вирусолог Алла Мироненко. Должна сработать клеточная память.

Впрочем, несколько случаев повторного заражения в Украине уже зафиксированы. И в этом врачи до сих пор расходятся во взглядах.

В Украине много и тех, кто вообще не знает, инфицирован он или нет. В заблуждение вводят тесты. Они могут показывать все время отрицательный результат.

Эпидемии уже 9 месяцев, а ученые до сих пор разводят руками. С коронавирусом куча непонятного. Поэтому главный метод — сдерживать его распространение.

Когда даже наука не в силах объяснить парадоксы коронавируса, ясно одно — простые правила защиты могут уменьшить риск сложных проблем со здоровьем.

Вакцина от коронавируса

В Израиле начали тестирование вакцины от коронавируса на людях. В первом этапе примут участие 80 добровольцев, в декабре количество увеличится до 960. Если все пройдет по плану, в апреле-мае привлекут 30 тыс. желающих.

Производитель препарата — Израильский институт биологических исследований, подконтрольный Министерству обороны. До этого тестирование проводили на животных, сейчас пришло время перейти на следующий этап.