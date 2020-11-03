Пульсоксиметр: все об устройстве для измерения кислорода в крови и цены

Пульсоксиметр нужен пациентам, которые лечатся от коронавирусной болезни.
Именно это устройство позволяет отслеживать уровень насыщения крови кислородом и своевременно реагировать на ухудшение показателей.
Как работает пульсоксиметр
Пульсоксиметр крепится на указательный палец и через несколько секунд анализирует содержание кислорода в крови. Кроме этого устройство может измерять количество сердечных сокращений в минуту.
Нормальный показатель сатурации кислорода выше 95 Минимально допустимая отметка — 94, если цифры падают ниже, то это свидетельствует о нарушении работы легких.
Если вы не тестировались на коронавирус, тогда такой показатель сатурации кислорода является сигналом для тестирования. В случае подтвержденного Covid-19 вам необходимо обратиться к врачу, поскольку организм нуждается в кислороде.
Сколько стоит пульсоксиметр и какой лучше
Электронный пульсоксиметр на палец стоит от 400 до 800 грн. Врачи в большинстве своем не рекомендуют конкретную марку, поскольку в основном они все равноценно одинаково измеряют кислород.
Особенности использования пульсоксиметра
- Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.
- Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.
- Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Лекарство от коронавируса
По состоянию на октябрь ученые во всем мире продолжают работать на вакциной и лекарствами против коронавируса.
В то же время Всемирная организация здравоохранения назвала единственный препарат, который сейчас может спасать больных с тяжелой формой заболевания.
Его название Дексаметазон, однако его использование против Covid-19 требует дополнительных исследований.