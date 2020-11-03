Пульсоксиметр: все об устройстве для измерения кислорода в крови и цены

Пульсоксиметр нужен пациентам, которые лечатся от коронавирусной болезни.

Именно это устройство позволяет отслеживать уровень насыщения крови кислородом и своевременно реагировать на ухудшение показателей.

Как работает пульсоксиметр

Пульсоксиметр крепится на указательный палец и через несколько секунд анализирует содержание кислорода в крови. Кроме этого устройство может измерять количество сердечных сокращений в минуту.

Нормальный показатель сатурации кислорода выше 95 Минимально допустимая отметка — 94, если цифры падают ниже, то это свидетельствует о нарушении работы легких.

Если вы не тестировались на коронавирус, тогда такой показатель сатурации кислорода является сигналом для тестирования. В случае подтвержденного Covid-19 вам необходимо обратиться к врачу, поскольку организм нуждается в кислороде.

Сколько стоит пульсоксиметр и какой лучше

Электронный пульсоксиметр на палец стоит от 400 до 800 грн. Врачи в большинстве своем не рекомендуют конкретную марку, поскольку в основном они все равноценно одинаково измеряют кислород.

Особенности использования пульсоксиметра

Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.

Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.

Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Лекарство от коронавируса

По состоянию на октябрь ученые во всем мире продолжают работать на вакциной и лекарствами против коронавируса.

В то же время Всемирная организация здравоохранения назвала единственный препарат, который сейчас может спасать больных с тяжелой формой заболевания.

Его название Дексаметазон, однако его использование против Covid-19 требует дополнительных исследований.