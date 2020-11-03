Пандемия коронавируса может повлиять на психическое здоровье не только через социальные и экономические последствия. Сам Covid-19 может атаковать мозг и вызвать в нем психоневрологические симптомы.
К такому выводу пришли немецкие ученые.
Согласно исследованию, побочными эффектами пандемии могут стать беспокойство, подавленное настроение, растерянность и бессонница.
Особенно высок риск психологических последствий есть для больных, которые попадали в больницы.
— Если они инфицированы, они попадают в потенциально опасную для жизни ситуацию. Они попадают в отделение интенсивной терапии, их нужно лечить инвазивно, проводить вентиляцию — это влияет на психику, — рассказывает член правления Немецкого общества психиатрии и психотерапии, психосоматики и неврологии Майер-Линденберг.
Несколько исследований, проведенных в Китае, показали, что практически у всех таких пациентов были симптомы стрессового расстройства.
Однако психическое здоровье тех, кто не инфицирован, также может пострадать от последствий страхов и ограничений контактов, связанных с пандемией.
Президент Федеральной палаты психотерапевтов Дитрих Мунц отмечает, что изоляция из-за коронавируса стресово давалась подросткам и молодым людям.
— Молодым людям нужно еще больше социальных контактов со своими сверстниками, — объясняет он.
Еще одно исследование показало, что люди с меньшими финансовыми ресурсами в США подвержены более высокому риску депрессии во время пандемии.
Ученые дали ряд советов о том, как справиться с психологическими последствиями карантина:
- фильтровать информацию;
Ученые отмечают, что стоит доверять только проверенным источникам, чтобы не поддаваться различным манипуляциям.
- общаться с друзьями;
Важно выйти из изоляции, общаться с друзьями и семьей, чтобы не чувствовать себя одиноким.
- распорядок дня;
Справиться со стрессом помогает обычное планирование дня, регулярный сон, осознание, что есть вещи, которые вам под силу контролировать.
- физическая активность.
Это поможет не только держать свой организм в тонусе, но и отвлекаться хотя бы на время от серьезных проблем.
Смертность среди беременных
Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний в США обнаружили, что риск смерти от Covid-19 вдвое выше у беременных женщин.
Кроме того, ученые выяснили, что среди беременных женщин 1,1% попали в реанимацию. В то же время среди небеременных интенсивной терапии нуждались только 0,4% женщин.
Источник: Welt