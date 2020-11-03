Пандемия коронавируса может повлиять на психическое здоровье не только через социальные и экономические последствия. Сам Covid-19 может атаковать мозг и вызвать в нем психоневрологические симптомы.

К такому выводу пришли немецкие ученые.

Согласно исследованию, побочными эффектами пандемии могут стать беспокойство, подавленное настроение, растерянность и бессонница.

Особенно высок риск психологических последствий есть для больных, которые попадали в больницы.

— Если они инфицированы, они попадают в потенциально опасную для жизни ситуацию. Они попадают в отделение интенсивной терапии, их нужно лечить инвазивно, проводить вентиляцию — это влияет на психику, — рассказывает член правления Немецкого общества психиатрии и психотерапии, психосоматики и неврологии Майер-Линденберг.

Несколько исследований, проведенных в Китае, показали, что практически у всех таких пациентов были симптомы стрессового расстройства.

Однако психическое здоровье тех, кто не инфицирован, также может пострадать от последствий страхов и ограничений контактов, связанных с пандемией.

Президент Федеральной палаты психотерапевтов Дитрих Мунц отмечает, что изоляция из-за коронавируса стресово давалась подросткам и молодым людям.

— Молодым людям нужно еще больше социальных контактов со своими сверстниками, — объясняет он.

Еще одно исследование показало, что люди с меньшими финансовыми ресурсами в США подвержены более высокому риску депрессии во время пандемии.

Ученые дали ряд советов о том, как справиться с психологическими последствиями карантина:

фильтровать информацию;

Ученые отмечают, что стоит доверять только проверенным источникам, чтобы не поддаваться различным манипуляциям.

общаться с друзьями;

Важно выйти из изоляции, общаться с друзьями и семьей, чтобы не чувствовать себя одиноким.

распорядок дня;

Справиться со стрессом помогает обычное планирование дня, регулярный сон, осознание, что есть вещи, которые вам под силу контролировать.

физическая активность.

Это поможет не только держать свой организм в тонусе, но и отвлекаться хотя бы на время от серьезных проблем.

Смертность среди беременных

Исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний в США обнаружили, что риск смерти от Covid-19 вдвое выше у беременных женщин.

Кроме того, ученые выяснили, что среди беременных женщин 1,1% попали в реанимацию. В то же время среди небеременных интенсивной терапии нуждались только 0,4% женщин.

Источник: Welt