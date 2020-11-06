Почти без симптомов: ученые исследовали случаи повторного заражения Covid-19

Иммунная реакция на Covid-19 после выздоровления от коронавируса укрепляется и действует эффективнее.

Такими результатами исследований поделились американские ученые.

Отмечается, что иммунитет запоминает вирус, и после возможного повторного инфицирования улучшает качество антител и эффективнее реагирует на Covid-19.

— После исчезновения инфекции иммунная система прекращает свою работу, но она запоминает вирус, сохраняя так называемые Т-клетки памяти и В-клетки памяти. Если вирус вернется, они немедленно начинают действовать, — говорится в исследовании.

Пока неизвестно, сколько времени длится память иммунитета, однако ученые университета Рокфеллера в Нью-Йорке прогнозируют, что это может длиться годами.

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Отмечается, что крошечные частицы коронавируса или фрагменты белка от его неактивных частиц вируса после выздоровления могут оставаться в кишечнике пациентов и, очевидно, помогают поддерживать память иммунной системы.

Остатки вирус не считаются опасными.

Исследование таким образом объясняет, почему повторные случаи заражения коронавируса в мире остаются единичными.

Оценив данные американцев, британский ученый Арне Акбар сравнил иммунитет человека с армией, которая отступает, когда угроза заканчивается, но остается подготовленной к будущему вторжению.

— После повторного заражения необходимо, чтобы армия была вновь сформирована очень быстро, и это именно то, что обнаружили коллеги из США.

Covid-19 вызывает неврологические болезни

В июле британские ученые сделали очередное открытие — коронавирус провоцирует болезни, связанные с неврологией.

У всех 11 участников исследования с подтвержденным Covid-19 были обнаружены неврологические проблемы, в частности, судороги, боль в глазах, неконтролируемые сокращения мышц и даже эпилептические припадки.

Ученые пришли к выводу, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 спровоцированы иммунной реакцией на коронавирус.