Почти без симптомов: ученые исследовали случаи повторного заражения Covid-19

Иммунная реакция на Covid-19 после выздоровления от коронавируса укрепляется и действует эффективнее.
Такими результатами исследований поделились американские ученые.
Отмечается, что иммунитет запоминает вирус, и после возможного повторного инфицирования улучшает качество антител и эффективнее реагирует на Covid-19.
— После исчезновения инфекции иммунная система прекращает свою работу, но она запоминает вирус, сохраняя так называемые Т-клетки памяти и В-клетки памяти. Если вирус вернется, они немедленно начинают действовать, — говорится в исследовании.
Пока неизвестно, сколько времени длится память иммунитета, однако ученые университета Рокфеллера в Нью-Йорке прогнозируют, что это может длиться годами.
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Отмечается, что крошечные частицы коронавируса или фрагменты белка от его неактивных частиц вируса после выздоровления могут оставаться в кишечнике пациентов и, очевидно, помогают поддерживать память иммунной системы.
Остатки вирус не считаются опасными.
Исследование таким образом объясняет, почему повторные случаи заражения коронавируса в мире остаются единичными.
Оценив данные американцев, британский ученый Арне Акбар сравнил иммунитет человека с армией, которая отступает, когда угроза заканчивается, но остается подготовленной к будущему вторжению.
— После повторного заражения необходимо, чтобы армия была вновь сформирована очень быстро, и это именно то, что обнаружили коллеги из США.
Covid-19 вызывает неврологические болезни
В июле британские ученые сделали очередное открытие — коронавирус провоцирует болезни, связанные с неврологией.
У всех 11 участников исследования с подтвержденным Covid-19 были обнаружены неврологические проблемы, в частности, судороги, боль в глазах, неконтролируемые сокращения мышц и даже эпилептические припадки.
Ученые пришли к выводу, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 спровоцированы иммунной реакцией на коронавирус.