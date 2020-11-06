В Украине ежедневно увеличивается количество больных коронавирусом. В группе риска не только взрослые и пожилые люди. Только за минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 304 детей.

Врач-педиатр Денис Бойчук рассказал, как понять, что ребенок заболел коронавирусом, каким образом укрепить иммунитет и нужно ли вакцинироваться.

Как отличить грипп от Covid-19 у ребенка и нужно ли делать тест

Если мы говорим о гриппе, то у ребенка резко повышается температура до 39°, может появляться боль в мышцах конечностей, вялость. Но стоит обратить внимание, что для гриппа не характерный насморк.

Для коронавируса характерны другие симптомы — потеря вкуса и обоняния, иногда может быть головная боль. У детей он проходит в значительно легкой форме, об этом даже свидетельствует низкая частота госпитализаций.

Если вы чувствуете слабость, недомогание, потерю обоняния и вкуса, тогда нужно сдать ПЦР-тест, чтобы подтвердить коронавирус.

Как укрепить иммунитет

Я всегда отвечаю, что есть три обычных способа. Во-первых, нужно защититься от конкретных болезней, то есть вакцинироваться. Во-вторых, любить себя и, в-третьих, не делать глупостей, в частности не пренебрегать правилами личной гигиены.

Под категорию любить себя попадает также вакцинация. Не нужно жалеть денег на прививки от гриппа или пневмококковой инфекции. Потому что вакцина стоит дешевле, чем последующее лечение, если вы заболеете.

Какие народные методы лечения действительно работают, а что является мифом

Действенными являются советы пить много жидкости, чая частности. Это действительно очень важно, ведь когда человек болеет, то теряет воду в организме. Тогда кровь становится гуще, а защитные антитела не могут быстро попасть к очагу заболевания и начать бороться с инфекционным процессом.

Также есть исследования, которые показывают, что мед уменьшает длительность и ход кашля у взрослых и детей, если употреблять его на ночь один раз. Но детям должно быть более одного года и они до этого должны уже попробовать мед, поскольку существует риск заражения ботулизмом.

А вот мифом является то, что во время простуды нельзя гулять. Наоборот, нужно максимально часто дышать воздухом, чтобы уменьшить концентрацию вируса в доме, если ваше состояние позволяет это делать. Еще одним распространенным стереотипом является то, что зимой или когда человек болеет нельзя есть мороженое.

Как вести себя родителям, если они заболели

Если кто-то из родителей подозревает, что у него может подтвердиться Covid-19, то нужно стараться ходить в маске дома. Также у каждого должен быть свой набор посуды и средств гигиены, например, полотенец.

Кроме того, нужно использовать одноразовые платки, максимально часто проветривать помещение, поддерживать температуру в доме в пределах 18-20°C.

Советы накануне эпидсезона

Посоветую больше гулять, отдыхать, меньше нервничать, закалять организм, пить витамин D и любить себя.

Поскольку осень — один из самых опасных периодов для острых респираторных заболеваний, нужно защитить свой организм и подготовить его к зиме. Какие методы укрепления иммунитета советуют специалисты и что говорит народная медицина — читайте в нашем материале.