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Факты / Lifestyle / Здоровье

Впервые за 7 лет: на Харьковщине 10-летний мальчик заболел столбняком

В Харьковской области с 2013 года не фиксировали случаев столбняка, но на днях в Красноградском районе заболел 10-летний мальчик.

Эпидемиологи установили, что мальчик подхватил столбняк примерно в конце октября, когда наступил ногой на гвоздь во дворе частного дома.

Травма, на первый взгляд, была незначительная, но 6 ноября состояние ребенка резко ухудшилось. Появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание и судороги. Поэтому мальчика срочно госпитализировали. Врачи поставили ему диагноз столбняк.

Читайте: Что такое столбняк: виды, симптомы и лечение

Столбняк — острая инфекционная болезнь, возникает в результате проникновения возбудителя в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки, может привести к смерти.

А единственный способ защититься от столбняка – вакцинация. В календаре прививок вакцинацию от столбняка делают в 2, 4, 6 и 18 месяцев, в 6 и 16 лет, а затем каждые 10 лет.

Источник: Харківський лабораторний центр МОЗ

Фото: Dreamstime

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