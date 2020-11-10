PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как отличить хорошее масло от фальсификата

Без ароматного масла не обходится ни один обед. Но только тогда, когда покупаем качественный товар. Как же понять, за что платим? Мы собрали советы специалистов, чтобы сохранить свои деньги и здоровье.

Традиционное масло для украинцев — подсолнечное. Из-за неурожая цена на семена сразу подскочила вверх. Уже сейчас литр масла стоит от 30 до 50 грн.

Чтобы проверить качество отправляемся на рынок с экспертом по правам потребителей. Нормальное масло не имеет запаха.

Масло бывает двух видов: нерафинированное, то есть неочищенное, и рафинированное. Оказывается, она проходит 4 этапа очистки. Именно такое масло подходит для жарки. Нерафинированное использовать категорически нельзя.

Читайте: Оливковое масло с Кипра: польза, как выбрать и проверить

Как проверять качество масла в домашних условиях? Вы можете поставить его в холодильник, если появится осадок, то масло хорошее.

Подсолнечное масло богато витамином Е, а оливковое витамином К. Диетологи утверждают: оливковое масло может предотвратить инфаркты и инсульты.

Маркировка экстра вирджин.

Это значит — свежевыжатые, поэтому цена маленькой не может быть.

Литр настоящего оливкового масла стоит минимум 300 грн. По статистике, почти каждая вторая бутылка оливкового масла в Украине — это фальсификат.

Совет от специалистов — всегда обращайте внимание на срок хранения на этикетке. Многие производители пишут без консервантов, срок годности 24 месяца. Но настоящее масло через 4 месяца будет горькое.

Некоторые производители указывают уровень кислотности. Желательно от 1 до 1,5%. Все что выше — не рекомендуется. Масло не любит света, а потому хранить надо только в темном месте. И важно, в случае с оливковым, большое значение имеет запах. Мы не должны чувствовать горького запаха. Мы должны видеть густую консистенцию.

Но не только оливковое входит в моду. Становятся популярными и совсем необычные масла. Самые популярные это лен, конопля и расторопша — делает регенерации клеток печени.

Как выбрать качественное оливковое масло

Шесть тысяч лет назад на острове Крит впервые выжали масло с оливок. С тех пор это продукт номер один в Греции, Испании и Италии. Именно оттуда в основном и импортируют масло в Украину.

Понять качественное оливковое масло или суррогатное нетрудно, а вкус зависит от региона, где выращивают оливки.

Медицинские свойства оливкового масла признавал сам Гиппократ. Продукт замедляет процессы старения. Европейцы добавляют его почти во всё что можно съесть.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка