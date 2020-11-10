Без ароматного масла не обходится ни один обед. Но только тогда, когда покупаем качественный товар. Как же понять, за что платим? Мы собрали советы специалистов, чтобы сохранить свои деньги и здоровье.

Традиционное масло для украинцев — подсолнечное. Из-за неурожая цена на семена сразу подскочила вверх. Уже сейчас литр масла стоит от 30 до 50 грн.

Чтобы проверить качество отправляемся на рынок с экспертом по правам потребителей. Нормальное масло не имеет запаха.

Масло бывает двух видов: нерафинированное, то есть неочищенное, и рафинированное. Оказывается, она проходит 4 этапа очистки. Именно такое масло подходит для жарки. Нерафинированное использовать категорически нельзя.

Читайте: Оливковое масло с Кипра: польза, как выбрать и проверить

Как проверять качество масла в домашних условиях? Вы можете поставить его в холодильник, если появится осадок, то масло хорошее.

Подсолнечное масло богато витамином Е, а оливковое витамином К. Диетологи утверждают: оливковое масло может предотвратить инфаркты и инсульты.

Маркировка экстра вирджин.

Это значит — свежевыжатые, поэтому цена маленькой не может быть.

Литр настоящего оливкового масла стоит минимум 300 грн. По статистике, почти каждая вторая бутылка оливкового масла в Украине — это фальсификат.

Совет от специалистов — всегда обращайте внимание на срок хранения на этикетке. Многие производители пишут без консервантов, срок годности 24 месяца. Но настоящее масло через 4 месяца будет горькое.

Некоторые производители указывают уровень кислотности. Желательно от 1 до 1,5%. Все что выше — не рекомендуется. Масло не любит света, а потому хранить надо только в темном месте. И важно, в случае с оливковым, большое значение имеет запах. Мы не должны чувствовать горького запаха. Мы должны видеть густую консистенцию.

Но не только оливковое входит в моду. Становятся популярными и совсем необычные масла. Самые популярные это лен, конопля и расторопша — делает регенерации клеток печени.

Как выбрать качественное оливковое масло

Шесть тысяч лет назад на острове Крит впервые выжали масло с оливок. С тех пор это продукт номер один в Греции, Испании и Италии. Именно оттуда в основном и импортируют масло в Украину.

Понять качественное оливковое масло или суррогатное нетрудно, а вкус зависит от региона, где выращивают оливки.

Медицинские свойства оливкового масла признавал сам Гиппократ. Продукт замедляет процессы старения. Европейцы добавляют его почти во всё что можно съесть.