Противовирусный препарат Ремдесивир в апреле 2020 года Минздрав внес в национальный протокол лечения Covid-19, а в октябре Украина закупила 28,2 тыс. флаконов. Первая партия уже поступила, ее начали распределять между больницами в регионах.

Один флакон Ремдесивира обошелся бюджету в $24,25 (687 грн). По данным госпредприятия Медицинские закупки Украины, в ходе переговоров удалось снизить цену в четыре раза.

Стоимость одного флакона производства Gilead Sciences составляет $390.

Что это за препарат

Компания Gilead Sciences разработала Ремдесивир для лечения гепатита С, но он оказался неэффективным. Его пытались применять для борьбы с лихорадкой Эбола, но тоже неудачно.

А после вспышки коронавируса препарат прошел успешные испытания в США и внесен в национальный протокол лечения Covid-19. Сейчас он разрешен для лечения новой инфекции в 50 странах, в том числе в ЕС, Австралии, Великобритании, Израиле, Японии, Сингапуре, ОАЭ и Таиланде.

Ремдесивиром после заражения коронавирусом лечили американского президента Дональда Трампа.

Сомнительная эффективность

Исследования американских ученых, в котором приняли участие 1 062 пациента, подтвердили, что Ремдесивир снижает смертность и сокращает время выздоровления у пациентов, больных коронавирусом.

Не соглашаются с ними эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые провели свое исследование.

Они испытали препарат на 11 тыс. добровольцев, и утверждают, что он почти не влияет на риск умереть из-за осложнений Covid-19 и не ускоряет процесс выздоровления.

Более того, пациенты, принимавшие Ремдесивир, страдали нарушениями в работе почек.