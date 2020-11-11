Противовирусный препарат Ремдесивир в апреле 2020 года Минздрав внес в национальный протокол лечения Covid-19, а в октябре Украина закупила 28,2 тыс. флаконов. Первая партия уже поступила, ее начали распределять между больницами в регионах.
Один флакон Ремдесивира обошелся бюджету в $24,25 (687 грн). По данным госпредприятия Медицинские закупки Украины, в ходе переговоров удалось снизить цену в четыре раза.
Стоимость одного флакона производства Gilead Sciences составляет $390.
Что это за препарат
Компания Gilead Sciences разработала Ремдесивир для лечения гепатита С, но он оказался неэффективным. Его пытались применять для борьбы с лихорадкой Эбола, но тоже неудачно.
А после вспышки коронавируса препарат прошел успешные испытания в США и внесен в национальный протокол лечения Covid-19. Сейчас он разрешен для лечения новой инфекции в 50 странах, в том числе в ЕС, Австралии, Великобритании, Израиле, Японии, Сингапуре, ОАЭ и Таиланде.
Ремдесивиром после заражения коронавирусом лечили американского президента Дональда Трампа.Читайте: Ремдесивир начали распределять между больницами в регионах - Степанов В США разрешили использовать Ремдесивир для лечения больных с Covid-19 Ремдесивир против коронавируса: где его применяют и кто разработал
Сомнительная эффективность
Исследования американских ученых, в котором приняли участие 1 062 пациента, подтвердили, что Ремдесивир снижает смертность и сокращает время выздоровления у пациентов, больных коронавирусом.
Не соглашаются с ними эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые провели свое исследование.
Они испытали препарат на 11 тыс. добровольцев, и утверждают, что он почти не влияет на риск умереть из-за осложнений Covid-19 и не ускоряет процесс выздоровления.
Более того, пациенты, принимавшие Ремдесивир, страдали нарушениями в работе почек.