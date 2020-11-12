Низкое давление безопаснее высокого, но игнорировать его также не стоит. Ведь жить с постоянной вялостью и усталостью – тоже небольшое преимущество. Факты ICTV выяснили, чем можно поднять низкое давление.

Что такое низкое давление и чем опасно

Гипотония или низкое давление – снижение артериального давления ниже 90/60 мм рт. ст. Таких цифр недостаточно, чтобы спровоцировать инфаркт или инсульт, однако гипотония также негативно влияет на организм. В частности, мозг недополучает кислород, снижается работоспособность, повышается утомляемость, чаще беспокоят головокружение и головные боли.

Кроме того, низкое давление может быть симптомом обезвоживания или опасной болезни: диабета или низкого уровня сахара в крови, проблем с сердцем, щитовидкой или печенью.

Чем поднять давление в домашних условиях

Если низкое давление мешает вам нормально жить, предлагаем повысить его несколькими простыми способами:

Соленая вода . Натрий в ее составе повышает уровень кровяного давления. Однако, избыток соли может навредить здоровью, поэтому этим способом не стоит злоупотреблять. Можно также съесть что-то соленое: сельдь или соленый огурец. Кофе . Чашка кофе может помочь, правда только если вы не кофеман. Питьевая вода . Причиной низкого давления может быть обезвоживание, поэтому стоит восстановить водный баланс с помощью воды или зеленого чая. Выпейте как можно больше. Жидкость помогает отрегулировать кровоток в организме. Примите правильную позу . Если есть возможность лягте на спину и поднимите ноги выше головы. Если сидите, закиньте ногу ногу. Стоите – скрестите ноги, как ножницы.

Профилактика низкого давления

Теперь вы знаете, чем можно поднять низкое давление. Однако, организму можно помочь, немного изменив образ жизни:

Соблюдайте режим. Питайтесь регулярно и небольшими порциями. Полноценный сон. Спите не менее 7 — 8 часов в день. Откажитесь от алкоголя и курения. Или хотя бы ограничьте их количество. Старайтесь чаще гулять на свежем воздухе. Правильно питайтесь. Гипотонию нормализуют витамины группы В6 и В12, железо, калий, магний и фосфор. В этом помогут следующие продукты: бананы, орехи, печень, шоколад, чернослив, баклажаны. Замените сладости фруктами. Контрастный душ. Его желательно практиковать ежедневно. Физическая нагрузка. На сосуды хорошо влияет умеренная физическая активность: плавание, бег, аэробика. Не помешает массаж.

Важно: если низкое давление сопровождается неприятными симптомами, обратитесь к врачу. Причиной гипотонии может быть глобальная болезнь.