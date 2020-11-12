В Германии 12 ноября врачи из клиники Шарите подтвердили инфицирование хантавирусом в стране. Специалисты отметили, что это первый случай инфицирования именно в Германии, более того вирус не был завезен из-за границы.

24 марта в Китае была зафиксирована смерть человека от хантавируса, передаваемого человеку от мышей. В провинции Юньнань человек, у которого обнаружили хантавирус, скончался в автобусе во время поездки в провинцию Шаньдун, где он работал.

Хантавирусом человек может заразиться в результате контакта с грызунами или их мочой, слюной или калом. Человек заражается аэрозольным путем при вдыхании пыли, содержащей частицы слюны, мочи.

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Новой эпидемии бояться не стоит, так как хантавирус не передается от человека к человеку.

Симптомы хантавируса

Болезнь начинается с лихорадки, озноба, мышечных болей или желудочно-кишечных симптомов, но может быстро прогрессировать до заболевания, представляющего угрозу для жизни.

Симптомы хантавирусного легочного синдрома обычно появляются через 2-4 недели, но могут появиться и через неделю, и через 6 недель после воздействия вируса.

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