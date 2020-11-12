На 12 ноября приходится День борьбы с пневмонией. Эта болезнь является одной из самых распространенных в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 20 секунд от этой инфекции умирает один ребенок в мире.

За период с января по август 2020 года, от пневмонии в Украине умерло 4 026 человек.