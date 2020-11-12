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Что следует знать о пневмонии: виды, симптомы и лечение

Что следует знать о пневмонии: виды, симптомы и лечение

На 12 ноября приходится День борьбы с пневмонией. Эта болезнь является одной из самых распространенных в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 20 секунд от этой инфекции умирает один ребенок в мире.

За период с января по август 2020 года, от пневмонии в Украине умерло 4 026 человек.

Почему возникает пневмония

Пневмония — это острое инфекционное воспаление легких. У здорового человека альвеолы ​​наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании.

В альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.

Чаще всего возбудителями являются бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы. Самой распространенной причиной вирусной пневмонии является острая вирусная болезнь из группы ОРВИ.

Причиной развития бактериальной пневмонии чаще всего становятся пневмококки (Streptococcus pneumoniaе) и гемофильная палочка типа Б (Haemophilus Influenzae Type B (Hib).

Нередко пневмония развивается как осложнение кори или краснухи.

Какие симптомы пневмонии?

Большинство симптомов вирусной и бактериальной форм пневмонии похожи.

Чаще всего проявляются такие симптомы пневмонии:

  • кашель;
  • утрудненное дыхание;
  • высокая температура тела (+39° градусов);
  • учащенное дыхание;
  • вовлечение грудной клетки — при вдыхании воздуха западает нижняя ее часть (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании);
  • свистящие хрипы при дыхании (чаще при вирусных инфекциях).

Не всегда при пневмонии имеющиеся абсолютно все из указанных симптомов.

Какие осложнения дает пневмония?

К легочным осложнениям относят:

  • отек легких;
  • обструктивный синдром;
  • абсцесс;
  • гангрена легкого;
  • острая дыхательная недостаточность;
  • экссудативный плеврит.

Среди внелегочных осложнений пневмонии часто развивается:

  • острая сердечно-легочная недостаточность;
  • эндокардит;
  • миокардит;
  • менингит;
  • гломерулонефрит;
  • инфекционно-токсический шок;
  • анемия.

Чем коронавирусное осложнение отличается от остальных пневмоний?

Пневмония вызвана Covid-19 не реагирует на антибиотик или антибактериальные препараты, как другие виды этой болезни.

В случае с коронавирусной инфекцией, как правило, поражены все легкие, а не только небольшие части.

— После того, инфекция уже в легких, и если охватывает и альвеолы, то первая реакция организма — попытка уничтожить вирус и ограничить его репликацию.

В свою очередь это приводит к коллапсу иммунитета, ведь антител против коронавируса нет, — объяснила терапевт Мария Стадницкая.

Какая диагностика пневмонии?

Для диагностики в больнице применяют рентгенографию легких и бактериологический посев мокроты.

Также возможно прохождение компьютерной томографии. Но диагноз ставит только врач.

Лечить пневмонию самостоятельно опасно. Только специалист может назначить лечение.

Как предотвратить пневмонию?

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как можно предотвратить пневмонию:

  • вакцинируйтесь от гриппа. Это существенно снижает риск заболеть гриппом и получить пневмонию;
  • вакцинуйте детей и взрослых старше 65 лет от пневмококковой инфекции. Такая вакцинация очень желательна людям с хроническими болезнями легких и курильщикам;
  • вакцинируйтесь от коклюша, кори или ветрянки. Эти болезни могут дать толчок пневмонии;
  • вакцинируйтесь детей от гемофильной инфекции b;
  • мойте руки с мылом, водой и достаточного долго;
  • бросьте курить. Курильщики существенно уязвимы к болезням нижних дыхательных путей, у них они протекают в более тяжелой форме;
  • ешьте простую свежую пищу, овощи и фрукты. Они дадут все необходимые нутриенты и микроэлементы;
  • будьте физически активными. Мышцам нужны нагрузки, а легким — достаточная вентиляция свежим воздухом.

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