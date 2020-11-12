Почему возникает пневмония
Пневмония — это острое инфекционное воспаление легких. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют при дыхании.
В альвеолах накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.
Чаще всего возбудителями являются бактерии, вирусы, грибки и некоторые простейшие микроорганизмы. Самой распространенной причиной вирусной пневмонии является острая вирусная болезнь из группы ОРВИ.
Причиной развития бактериальной пневмонии чаще всего становятся пневмококки (Streptococcus pneumoniaе) и гемофильная палочка типа Б (Haemophilus Influenzae Type B (Hib).
Нередко пневмония развивается как осложнение кори или краснухи.
Какие симптомы пневмонии?
Большинство симптомов вирусной и бактериальной форм пневмонии похожи.
Чаще всего проявляются такие симптомы пневмонии:
- кашель;
- утрудненное дыхание;
- высокая температура тела (+39° градусов);
- учащенное дыхание;
- вовлечение грудной клетки — при вдыхании воздуха западает нижняя ее часть (у здорового человека грудная клетка расширяется при вдыхании);
- свистящие хрипы при дыхании (чаще при вирусных инфекциях).
Не всегда при пневмонии имеющиеся абсолютно все из указанных симптомов.
Какие осложнения дает пневмония?
К легочным осложнениям относят:
- отек легких;
- обструктивный синдром;
- абсцесс;
- гангрена легкого;
- острая дыхательная недостаточность;
- экссудативный плеврит.
Среди внелегочных осложнений пневмонии часто развивается:
- острая сердечно-легочная недостаточность;
- эндокардит;
- миокардит;
- менингит;
- гломерулонефрит;
- инфекционно-токсический шок;
- анемия.
Чем коронавирусное осложнение отличается от остальных пневмоний?
Пневмония вызвана Covid-19 не реагирует на антибиотик или антибактериальные препараты, как другие виды этой болезни.
В случае с коронавирусной инфекцией, как правило, поражены все легкие, а не только небольшие части.
— После того, инфекция уже в легких, и если охватывает и альвеолы, то первая реакция организма — попытка уничтожить вирус и ограничить его репликацию.
В свою очередь это приводит к коллапсу иммунитета, ведь антител против коронавируса нет, — объяснила терапевт Мария Стадницкая.
Какая диагностика пневмонии?
Для диагностики в больнице применяют рентгенографию легких и бактериологический посев мокроты.
Также возможно прохождение компьютерной томографии. Но диагноз ставит только врач.
Лечить пневмонию самостоятельно опасно. Только специалист может назначить лечение.
Как предотвратить пневмонию?
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как можно предотвратить пневмонию:
- вакцинируйтесь от гриппа. Это существенно снижает риск заболеть гриппом и получить пневмонию;
- вакцинуйте детей и взрослых старше 65 лет от пневмококковой инфекции. Такая вакцинация очень желательна людям с хроническими болезнями легких и курильщикам;
- вакцинируйтесь от коклюша, кори или ветрянки. Эти болезни могут дать толчок пневмонии;
- вакцинируйтесь детей от гемофильной инфекции b;
- мойте руки с мылом, водой и достаточного долго;
- бросьте курить. Курильщики существенно уязвимы к болезням нижних дыхательных путей, у них они протекают в более тяжелой форме;
- ешьте простую свежую пищу, овощи и фрукты. Они дадут все необходимые нутриенты и микроэлементы;
- будьте физически активными. Мышцам нужны нагрузки, а легким — достаточная вентиляция свежим воздухом.