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В Украине пока нет больных гриппом — Ляшко

В Украине за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболело 170 тыс. человек.

В то же время в стране пока нет случаев гриппа, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

30% всех больных ОРВИ — это дети до 17 лет.

— По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, сейчас в Украине циркуляция вирусов гриппа не обнаружено, — сказал Ляшко.

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В большинстве регионов Украины ситуация с гриппом находится на неепидемиологичних уровнях.

При этом низкий уровень превышения эпидпорога уже зафиксировано в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

— Это свидетельствует, что ситуация осложняется, кроме коронавирусной болезни, еще и другими респираторными вирусными инфекциями, — добавил санврач.

 

Вакцинация от гриппа

В Украину завезли 665 тыс. доз вакцин против гриппа.

С начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 50 143 человека, из которых 20 тыс. — за последнюю неделю. Также сегодня завершается доставка первой партии в 40 тыс. доз вакцин против гриппа по регионам Украины.

Сегодня вакцину получает последняя область — Черновицкая.

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