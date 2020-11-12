Увеличение груди: снижается ли чувствительность и когда нужно менять импланты

Украинский пластический хирург и онкомаммолог с 13-летним опытом Андрей Якобчук ответил на популярные вопросы о пластических операциях по увеличению груди.

О том, нужно ли проводить замену грудных имплантов через некоторое время, врач ответил, что все зависит от производителя.

В его практике бывали случаи, когда их нужно было заменять через несколько лет.

— Но в то же время у меня есть пациенты, которые более 25 лет ходят с силиконовой грудью, и у них все в порядке.

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На вопрос, может ли после операции снижаться чувствительность груди, Якобчук ответил, что все зависит от имплантов и врача.

— Силикон давит на нервные соединения и ткани груди, поэтому это может быть причиной. Грубая работа врача также разрушает нервные корешки, которые отвечают за чувствительность. Но в любом случае все зависит от качества импланта и профессионализма врача.

По его словам, операцию по увеличению груди можно делать и тем, кто перенес рак молочной железы. Существует два варианта проведения такого хирургического вмешательства.

В Британии начали менять форму глаз

Летом британские женщины массово стали обращаться к хирургам. Популярной стала смена формы глаз на так называемые лисьи глаза.

Стоит такая операция около $628, а длится в течение 30 мин.