Как правильно носить медицинскую маску и перчатки — рекомендации Минздрава

Неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность. Поэтому Минздрав объясняет, как правильно носить маску и перчатки, а также как их утилизировать.

Как надевать маску:

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Маску нужно менять, как только она стала влажной.

Маску нужно менять каждые четыре часа.

Нельзя:

трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, то помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком; использовать маску повторно; использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Когда снимаете маску, то не прикасайтесь к внешней поверхности. Возьмите ее за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

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Кроме того, в Минздраве объясняют, что перчатки нужно применять, когда:

есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;

при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.

Как снимать перчатки:

зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите; держите снятую перчатку другой рукой в перчатке; засуньте пальцы руки без перчатки на запястье под оставшуюся перчатку и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Также нужно помнить, что перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами для повторного использования.

К слову, респираторные маски типа №95 можно использовать повторно. Как дезинфицировать респираторы и маски — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава