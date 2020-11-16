Коронавирус у ребенка: как лечить и когда вызывать скорую

Как лечить коронавирус у ребенка — вопрос, который волнует украинских родителей. Любые меры, направленные на противодействие Covid-19, зависят от степени заболевания малыша.

Во время легкого течения болезни важно контролировать температуру.

— Если мы говорим о легкой степени тяжести, то только симптоматическая терапия, адекватное питье, адекватное питание. Во время температуры выше 38,5 — парацетамол или нестероидные противовоспалительные препараты, — рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.

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Во время средней и сложной степени надо соблюдать такие же меры, однако также важно контролировать частоту дыхания и сатурацию, чтобы не пропустить возможные осложнения.

По словам врача, если сатурация снижается менее 92%, то надо сразу же вызывать скорую.

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