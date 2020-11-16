Вакцина против коронавируса от компании Moderna будет поступать только на американский рынок. На разработку этого препарата США выделяли федеральное финансирование.

Немногим странам она может оказаться по карману, пишет британская газета The Guardian.

— До конца года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины, — отмечается в материале.

В Moderna заявляют о цене в $37 за одну дозу. Это дороже, чем в Johnson&Johnson $10 и Pfizer $20.

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— Учитывая цену и связи с американской администрацией, остальному миру придется подождать. А страны с низким уровнем дохода населения, вероятно, должны будут заняться поиском альтернативных вакцин, — подчеркивает издание.

Среди преимуществ вакцины — она ​​годится для людей старше 65 лет. Побочные эффекты от препарата — непродолжительные и несильные.

Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от 2 до 8 градусов. Это выгодно отличает ее от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов по Цельсию.

Кто получит вакцину первым

ВОЗ рассчитывают, что первые поставки вакцины против коронавируса начнутся уже в первой половине 2021 года.

Однако они будут весьма ограниченными, из-за чего вещество первыми должны получить люди, которые находятся в группе риска.