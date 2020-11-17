Состояние тяжелобольных коронавирусом пациентов может ухудшаться внезапно, из-за чего человек умирает. В таких случаях даже реанимация неэффективна.
Из-за этого во время заболевания Covid-19 трудно прогнозировать дальнейшее течение болезни.
— Состояние таких больных может ухудшаться просто внезапно, на глазах. Относительно удовлетворительные показатели насыщения гемоглобином артериальной крови снижаются за полминуты-минуты до критических.
Вероятно, это связано с тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии. Сатурация падает меньше 20, 10. Реанимация неэффективна, человек умирает, — объясняет врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.
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Поэтому важно при первых же симптомах обращаться к врачу и лечиться только под наблюдением специалиста.
Смертность от коронавируса в Украине
За время пандемии коронавирус унес жизни 9 856 украинцев.
За последние сутки умерли 159 человек.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.