Состояние тяжелобольных коронавирусом пациентов может ухудшаться внезапно, из-за чего человек умирает. В таких случаях даже реанимация неэффективна.

Из-за этого во время заболевания Covid-19 трудно прогнозировать дальнейшее течение болезни.

— Состояние таких больных может ухудшаться просто внезапно, на глазах. Относительно удовлетворительные показатели насыщения гемоглобином артериальной крови снижаются за полминуты-минуты до критических. Вероятно, это связано с тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии. Сатурация падает меньше 20, 10. Реанимация неэффективна, человек умирает, — объясняет врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.

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Поэтому важно при первых же симптомах обращаться к врачу и лечиться только под наблюдением специалиста.

Смертность от коронавируса в Украине

За время пандемии коронавирус унес жизни 9 856 украинцев.

За последние сутки умерли 159 человек.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.