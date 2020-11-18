Чем заедать стресс во время карантина: советы Супрун

Во время карантина потребление не полезной еды возросло как минимум втрое — это последствия стресса, который усиливают запреты и страх заражения, рассказала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

— Вафли, батончики, чипсы, сухарики, крекеры, попкорн, пирожные, маффины, конфеты — не лучшие опции, чтобы устроить питательный перекус. Особенно, в условиях карантина (даже выходного дня), когда не хватает движения и активности, а выход на улицу часто завершается походом в магазин, чтобы пополнить именно такие запасы дома, — написала она соцсети.

По ее словам, следствием употребления такой пищи будет ухудшение самочувствия и лишние сантиметры на талии.

Поэтому советует заменять такие перекусы обычной водой, а также фруктами, орехами, молочными продуктами, цельнозерновым, ржаным хлебом и сухарями.

Читайте: За сутки выздоровело 4 млн людей: коронавирус в мире 17 ноября

— Не покупайте вредные снеки и сладости вообще и не запасает их дома или в ящике на работе. Будет меньше соблазн их потреблять, — отмечает Супрун.

Больным Covid-19 запрещены сладости

Употребление сладостей и низкая физическая активность усложняют течение заболевания Covid-19, заявил недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словами, нужно свести до минимума употребление углеводов – особенно сладких, потому что они сгущают кровь.

Иточник: Уляна Супрун