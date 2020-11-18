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Факты / Lifestyle / Здоровье
Андрій Жигайло |

Китайская вакцина CoronaVac прошла первый и второй этап испытаний

Китайская вакцина CoronaVac продемонстрировала эффективность на первой и второй фазах клинических испытаний.

Вакцина против коронавируса полученные результаты, свидетельствующие, что ее можно использовать в экстренных случаях, сообщает ВВС.

По словам исследователей, вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech вызвала скорый иммунный ответ при испытаниях с участием около 700 человек.

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Объявление было сделано после того, как разработчики вакцины в Европе и США сообщили об успешных испытаниях на поздних стадиях.

Индийская вакцина против Covid-19

Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech начала третью фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса.

В этих испытаниях примут участие 26 тыс. Добровольцев. В компании отметили, что им будет сделано две внутримышечные инъекции с интервалом примерно 28 дней.

Источник: ВВС

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