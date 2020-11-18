Во время пандемии коронавируса в Европе увеличился показатель потребления антибиотиков, из-за чего существует риск формирования у людей устойчивости к противомикробным препаратам. В связи с этим они не смогут помочь больным, когда это действительно будет нужно. Это может иметь катастрофические последствия.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в последнее время люди стали чаще принимать препараты, 79-96% из них даже не болели коронавирусом, а делали это в профилактических целях.

Кроме того, в больницах 75% пациентам с Covid-19 выдавались такие препараты, однако нуждались в них только 15%.

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В то же время специалисты ВОЗ заявляют: антибиотики не лечат коронавирус, не нужны они и для профилактики заболевания. Их можно принимать при Covid-19 только тогда, когда есть сопутствующие бактериальные инфекции или усложнения.

В организации призывают не заниматься самолечением и не пить антибиотики без нужды.

Антибиотики при коронавирусе

Антибиотики — противобактериальные препараты, которые не лечат вирусные инфекции, к которым относится Covid-19.

По словам врача Ивана Сороки, только в отдельных случаях больным необходимы эти препараты, их назначает врач.

Подробнее о приеме антибиотиков при коронавирусе читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ