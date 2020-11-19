Сколько может длиться иммунитет к коронавирусу — исследование

Ранние исследования показывают, что иммунитет к коронавирусу у некоторых людей может длиться более шести месяцев, а, возможно, даже годы, если учесть все компоненты иммунной памяти организма.

В исследовании Института иммунологии Ла-Хойи и Медицинской школы Икана на горе Синай приняли участие 185 взрослых в возрасте от 19 до 81 года из США, которые выздоровели от Covid-19. У большинства взрослых была легкая форма заболевания.

Новое исследование, которое не рецензировалось и не публиковалось в научных журналах, включает в себя анализ нескольких частей иммунной памяти с течением времени: антител, В-клеток и Т-клеток.

Ученые обнаружили, что антитела к короновирусу “были долговечны” с “умеренным снижением”, возникающим в шесть-восемь месяцев после инфицирования.

Исследователи также обнаружили, что B-клетки памяти были обнаружены почти во всех случаях Covid-19, и с течением времени наблюдалось увеличение их количества.

Исследователи идентифицировали два типа Т-клеток, и их данные предполагают, что “память Т-клеток может достичь более стабильного плато или более медленной фазы распада не раньше, чем через шесть месяцев после заражения”.

Это исследование имеет свои ограничения, в том числе и то, что необходимы дополнительные исследования для определения того, появятся ли аналогичные результаты среди большей группы людей в течение большего количества временных периодов.

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Другое исследование об иммунитете к коронавирусу

То, что иммунная система запоминает коронавирус, подтверждают исследователи университета Рокфеллера в Нью-Йорке.

По данным ученых, крошечные частицы коронавируса после выздоровления могут оставаться в кишечнике пациентов, что помогает сохранять иммунитет.

При этом исследователи не смогли сказать, сколько продлиться защита от нового заражения.

Источник: biorxiv.org,