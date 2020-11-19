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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Как правильно носить медицинскую маску и перчатки — рекомендации Минздрава

Неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность. Поэтому Минздрав объясняет, как правильно носить маску и перчатки, а также как их утилизировать.

Как надевать маску:

  • Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот.
  • Маску нужно менять, как только она стала влажной.
  • Маску нужно менять каждые четыре часа.

Нельзя:

  1. трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, то помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;
  2. использовать маску повторно;
  3. использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как правильно носить медицинскую маску и перчатки — рекомендации Минздрава

Когда снимаете маску, то не прикасайтесь к внешней поверхности. Возьмите ее за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Читайте: Как правильно использовать антисептик: советы инфекциониста

Кроме того, в Минздраве объясняют, что перчатки нужно применять, когда:

  • есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
  • есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;
  • при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.

Как снимать перчатки:

  1. зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;
  2. держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
  3. засуньте пальцы руки без перчатки на запястье под оставшуюся перчатку и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Также нужно помнить, что перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами для повторного использования.

К слову, респираторные маски типа №95 можно использовать повторно. Как дезинфицировать респираторы и маски — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава

Фото: Dreamstime

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