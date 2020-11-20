Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько стоит ведение больных коронавируса в Украине.

По его словам, это примерно 38 тыс. грн на человека, сказал он сказал в эфире одного из ток-шоу.

Ляшко подчеркнул, что эта сумма рассчитана на пациента средней тяжести.

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— Это без учета больных, находящихся в реанимации, там гораздо труднее, — рассказал Ляшко.

Вакцина против Covid-19

В первой половине 2021 4 млн украинском получат бесплатную вакцину от коронавируса. Прежде всего препарат получат медики, учителя, правоохранители и пожилые люди. Среди этих категорий полученные вакцины распределят равномерно.

Такую возможность Украина получила через механизм глобального распределения вакцин.