Люди с Covid-19 наиболее заразны в первые дни после появления симптомов — исследование

Люди с коронавирусом наиболее заразны в течение первых пяти дней после появления симптомов.

Своевременная самоизоляция дает решающее значение для прерывания распространения вируса, говорится в исследования ученых, опубликованном в журнале Lancet.

Ученые проанализировали 79 глобальных исследований, в которых принимали участие госпитализированные пациенты с симптомами, у которых уже был положительный результат теста.

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Исследователи брали образцы вирусов из горла больных к девятому дню после появления у них симптомов и затем размножали вирус. Оказалось, что количество частиц РНК вируса в образцах людей достигало своего максимума на момент появления симптомов или в течение пяти дней после их появления.

Кроме того, неактивные фрагменты РНК вируса находили в горле и носу в среднем до 17 дней после появления симптомов. Исследователи говорят, что несмотря на то, что неактивные фрагменты долго сохраняются в организме, их активности не нашли уже после девяти дней после появления симптомов.

Поэтому ученые сделали вывод, что большинство людей уже не сильно заразные в этот период.

В этом исследовании не рассматривали бессимптомных пациентов. В то же время авторы предупреждают, что другие научные работы показали — люди могут инфицировать других к появлению симптомов.

Где больше всего инфицируются Covid-19

По данным исследования Правительственной медицинской службы Великобритании Public Health England, большинство людей инфицируются коронавирусной болезнью во время похода в супермаркет.

Эксперты проанализировали цепочку заражений почти 130 тыс. человек, подхватили болезнь в период с 9 по 15 ноября.

Источник: Lancet