Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать препарат Ремдесивир в лечении больных Covid-19.

Эксперты заявили, что в настоящее время нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов, сообщили в ВОЗ.

Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC).

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— Не рекомендуется использование независимо от тяжести заболевания, — заявили эксперты.

В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике. В рамках Программы солидарности ВОЗ они исследовали на 7 тыс. пациентах действие препарата.

Группа по разработке руководящих принципов признала, что необходимы дополнительные исследования, особенно для обеспечения большей достоверности доказательств для конкретных групп пациентов.

Ремдесивир в протоколе Минздрава Украины

Минздрав внес в национальный протокол лечения Covid-19 противовирусный препарат Ремдесивир в апреле 2020 года.

В октябре Украина закупила 28,2 тыс. флаконов. Первая партия уже поступила, ее начали распределять между больницами в регионах.

К слову, именно этот препарат нахваливал президент США Дональд Трамп, который якобы именно им вылечился от коронавируса.

Источник: ВОЗ