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Факты / Lifestyle / Здоровье
Віталій Плахта |

Не коронавирус: названа основная опасность для здоровья жителей Европы

Многие европейские граждане подвергаются вредным, а иногда и незаконным уровням загрязнения, несмотря на прогресс в улучшении качества воздуха в последние годы.

Загрязнение воздуха остается самым большим риском для здоровья жителей Европы, говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕЕА).

Согласно последней оценке, в 2018 году от вредных выбросов преждевременно умерли 417 тыс. европейцев из 41 страны, где проводился мониторинг — на 60 тыс. меньше, чем в 2009 году.

Пандемия коронавируса повлияла на ситуацию

Анализ ЕАОС подтвердил, что загрязнение воздуха в Европе резко упало в апреле 2020 года, особенно в Италии и Испании, поскольку меры по сдерживанию пандемии Covid-19 ограничили экономическую активность, загрязняющую окружающую среду, и сократили использование транспорта.

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Качество воздуха в Киеве

В конце октября в мировом рейтинге по уровню загрязненности воздуха Киев занимал четвертое место, чуть ниже индийского Дели.

По состоянию на 23 ноября, Киев находится на 39-й позиции.

Не коронавирус: названа основная опасность для здоровья жителей Европы

Источник: Іqair EEA

Фото: Dreamstime

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