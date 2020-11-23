Не коронавирус: названа основная опасность для здоровья жителей Европы

Многие европейские граждане подвергаются вредным, а иногда и незаконным уровням загрязнения, несмотря на прогресс в улучшении качества воздуха в последние годы.
Загрязнение воздуха остается самым большим риском для здоровья жителей Европы, говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕЕА).
Согласно последней оценке, в 2018 году от вредных выбросов преждевременно умерли 417 тыс. европейцев из 41 страны, где проводился мониторинг — на 60 тыс. меньше, чем в 2009 году.
Пандемия коронавируса повлияла на ситуацию
Анализ ЕАОС подтвердил, что загрязнение воздуха в Европе резко упало в апреле 2020 года, особенно в Италии и Испании, поскольку меры по сдерживанию пандемии Covid-19 ограничили экономическую активность, загрязняющую окружающую среду, и сократили использование транспорта.
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Качество воздуха в Киеве
В конце октября в мировом рейтинге по уровню загрязненности воздуха Киев занимал четвертое место, чуть ниже индийского Дели.
По состоянию на 23 ноября, Киев находится на 39-й позиции.