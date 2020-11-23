Во время фиксирования симптомов заболевания есть ряд лекарств, которые ни в коем случае нельзя самому себе прописывать, покупать и принимать их.

Об этом сообщила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской больницы №17 Светлана Гук во время брифинга мэра Киева Виталия Кличко 23 ноября.

— Очень не советую самостоятельно принимать такие препараты, как антибиотики, гормоны или кроворазреживающие. Для них должны быть четкие показания, — сообщила Светлана Гук.

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Без дополнительной консультации врача пациент может самостоятельно принимать определенный перечень препаратов, среди которых витамины и жаропонижающие. Но лучше этого не делать.

— Пациент может дома принимать препараты наподобие витаминов D, С, цинка, жаропонижающих средств, пить чаи — калина, малина, — отметила врач.

По ее словам, пациент может самостоятельно лечиться при незначительных симптомах, но, если есть высокая температура, которая не сбивается, появляется одышка, отеки ног, кровохарканье, обязательно нужно обращаться к врачу.

Самолечение при коронавируса

Врачи не советуют заниматься самолечением при коронавирусе.

Такие больные даже с легкими симптомами должны находиться под наблюдением своих семейных врачей.

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