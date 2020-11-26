Во время новогодних и рождественских праздников врачи не советуют употреблять алкоголь украинцам, у которых фиксируются признаки заболевания — коронавируса, гриппа или ОРВИ.

Спиртное может ухудшить состояние больного.

— Не стоит пить во время заболевания. Это дополнительная нагрузка на организм, на печень. Организм пытается бороться с вирусом, а тут еще должен бороться с алкоголем. Это не рекомендуется, — говорит семейный врач Дарина Дмитриевская.

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В то же время нарушается диагностика, из-за чего врачу сложно будет помочь пациенту.

— В случае ухудшения состояния врач не сможет выяснить, это из-за алкоголя или из-за вируса, — добавляет специалист.

Небольшое количество алкоголя могут себе позволить только больные, у которых фиксируются легкие симптомы. Кроме того, человек не должен принимать параллельно какие-либо лекарственные средства.

— Если человек может ограничиться бокалом сухого вина на праздник, то ничего страшного не будет. Но не больше. Но это разрешается, если нет высокой температуры, одышки, признаков тяжелого состояния, — подводит итог Дарина Дмитриевская.

Симптомы коронавируса

Специалисты назвали наиболее распространенные признаки заболевания Covid-19.

Среди них — высокая температура, сухой кашель и затрудненное дыхание.

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