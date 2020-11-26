Из-за недостатка физических нагрузок в мире за год умирают до 5 млн человек. Такие цифры приводит Всемирная организация здравоохранения.

— Физическая активность любого типа и длительности может улучшить здоровье и самочувствие. Если вы проводите много времени сидя на работе или в школе, вам нужно больше физических нагрузок, чтобы противостоять разрушительным последствиям пассивного образа жизни, — заявил директор департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Руедигер Крех.

Кроме того, согласно подсчетам ВОЗ, в настоящее время 25% взрослых и 80% молодежи испытывают недостаток физической активности, а ситуация с коронавирусом только ухудшила ситуацию.

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ВОЗ советует взрослым уделять физическим нагрузкам 2-2,5 часа в неделю, а подросткам — 1 час в день.

Это поможет избежать сердечного приступа, диабета, рака, депрессии, тревожности и улучшит работу мозга.

За время карантина появилась еще одна вредная привычка — заедать стресс. Однако вафли, батончики, сухарики, крекеры, попкорн, пирожные — не лучшие продукты для питательного перекуса.

Чем заедать стресс во время карантина — читайте в материале.

Источник: ВОЗ