Недоношенные дети в три раза чаще попадают в больницы — исследование

По данным крупного оксфордского исследования, недоношенные дети в три раза чаще попадают в больницу с инфекциями в более позднем детстве.

Риски для здоровья, связанные с рождением ранее 37 недель (более чем за три недели до нормального гестационного периода в 40 недель), снижаются по мере взросления детей.

Однако, по данным исследователей Оксфордского университета, количество госпитализаций среди детей в возрасте от семи до десяти лет было в три раза выше среди тех, кто родился очень рано, до 28 недель.

Причинами многих госпитализаций являются инфекции, а также респираторные и желудочно-кишечные заболевания.

Исследователи проанализировали данные о более чем миллионе детей, родившихся в больницах в период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2006 года.

Читайте: Пандемия Covid-19: ООН предупреждает о появлении потерянного поколения

— Наши результаты показывают, что гестационный возраст при рождении является сильным предиктором детских болезней, причем те, кто родился крайне недоношенными, подвергаются наибольшему риску госпитализации в детстве, — сказала руководитель исследования профессор Мария Куигли.

Как понять, что у ребенка Covid-19

Чтобы не спутать грипп и Covid-19 у ребенка, следует обратить внимание на симптомы последнего вируса.

Слабость, недомогание, потеря обоняния и вкуса – это те сигналы, которые говорят о необходимости сделать ребенку ПЦР-тест.