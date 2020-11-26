После выздоровления от коронавирусной болезни у некоторых людей фиксируется выраженная утомляемость, которая может длиться до двух недель.

Это нормальная реакция, ведь организм ослаблен борьбой с вирусом. Из-за этого ему необходимо время для того, чтобы адаптироваться.

— Необходимы постепенная реабилитация, дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе, — комментирует врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.

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Кроме того, рекомендуется соблюдать режим дня, высыпаться и не злоупотреблять вредными привычками. Это поможет организму быстрее восстановиться после коронавируса.

Самолечение при коронавирусе

Врачи советуют не заниматься самолечением при заболевании коронавирусом.

Во время фиксирования первых симптомов следует обращаться к специалисту.

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