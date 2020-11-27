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Факты / Lifestyle / Здоровье
Валентина Летяк |

Выпадение зубов и проблемы с деснами – возможные последствия Covid-19

Несколько людей, перенесших коронавирус, рассказали, что после болезни у них выпадали зубы – без боли и крови, а также повышалась чувствительность десен.

Их истории публикует издание The New York Times, однако пока нет исследований, подтверждающих, что именно Covid-19 вызвал проблемы с зубами.

Например, американка Фара Хемили из Нью-Йорка Фара Хемили переболела еще весной, а в ноябре неожиданно потеряла зуб.

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Врачи считают, что, скорее всего, существующие стоматологические проблемы у людей могли усилиться на фоне коронавируса.

Симптомы коронавируса Covid-19

Список симптомов, которые проявляются у больных коронавирусом, постоянно растет, ученые постоянно делают новые открытия.

Однако главными и наиболее характерными проявлениями болезни являются температура, потеря обоняния и утрудненное дыхание.

Подробнее о симптомах коронавируса по днях читайте на Фактах ICTV.

Источник: NYT

Фото: Dreamstime

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