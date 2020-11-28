Врачи не рекомендуют совмещать употребление алкоголя и любых лекарственных препаратов, в частности антибиотиков.

Такое сочетание может негативно повлиять на здоровье человека и значительно ухудшить его состояние.

— Любые лекарства не рекомендуется сочетать с алкоголем, потому что есть неожиданные взаимодействия, — объясняет семейный врач Дарина Дмитриевская.

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По ее словам, спиртное может ликвидировать свойства лекарственных препаратов.

— Действие лекарств может уничтожаться алкоголем, то есть человек принимает препараты, а они не действуют, — добавляет семейный врач.

Кроме того, сочетание может навредить человеку.

— Некоторые комбинации лекарств и спиртного могут провоцировать негативные последствия — от аллергии до желудочно-кишечного кровотечения, — подводит итог Дарина Дмитриевская.

Если же человек не принимает никаких лекарств, но у него фиксируются симптомы заболевания, а именно высокая температура, утрудненное дыхание, слабость, ему также стоит отказаться от алкоголя. Спиртное может ухудшить состояние здоровья.

Можно ли пить при коронавирусе

Специалисты не советуют употреблять алкоголь во время заболевания коронавирусом, гриппом или ОРВИ.

Спиртное может осложнить течение заболевания и нарушить диагностику.

Подробнее об употреблении алкоголя во время заболевания коронавирусом, гриппом, ОРВИ читайте на Фактах ICTV.