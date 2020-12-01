Медики, люди, которые уже переболели коронавирусом, да и неравнодушные украинцы сталкиваются с паническим страхом заболеть.

Они часто моют руки, обрабатывают все антисептиком и меряют температуру чуть ли не каждую минуту. Любое отклонение от нормы заставляет их впадать в панику.

Украинцы начали массово скупать в аптеках витамины, успокаивающие и антидепрессанты. А у психиатров возросло количество тревожных пациентов.

Для некоторых людей пандемия стала толчком к гораздо более серьезным проблемам с психическим здоровьем. И это сейчас реально мировая проблема, говорят специалисты.

Поэтому врачи советуют не зацикливаться на поисках симптомов Covid-19, следить за своим здоровьем, но знать в этом меру. Также специалисты отмечают, что не нужно часто измерять температуру тела, ведь ее повышение может зависеть от многих факторов. Лучше следить за уровнем кислорода в крови.

Читайте: Осенняя депрессия. Как побороть скуку, слабость и другие симптомы

Также специалисты обращают внимание на плохое влияние стрессов на наш иммунитет. Поэтому, чтобы избежать нервозности стоит попробовать дыхательные упражнения, йогу, спорт и просмотр фильмов.

Также попробуйте развлечь себя и больше занимайтесь любимыми делами. Наполните свою жизнь по максимуму позитивом.

Итак, когда закрадывается тревога, главное — не паниковать. Потому что паника, как известно, плохой советчик.

Также ученые из ученые Оксфордского университета и НИПЧ Оксфордского центра биомедицинских исследований здравоохранения сделали выводы, что заболевание коронавирусом увеличивает риск развития психических расстройств у человека. Одновременно и психическое расстройство увеличивает шанс заболеть Covid-19.