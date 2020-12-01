Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря.Вирус иммунодефицита человека по-прежнему является проблемой общемирового масштаба.
ВИЧ невозможно определить по внешнему виду. Специалисты утверждают, что каждый второй ВИЧ-инфицированный человек не догадывается о своей болезни.
Главная цель Всемирного дня борьбы со СПИДом — привлечь внимание общества к этой проблеме. К сожалению, многие люди до сих пор считают, что ВИЧ-инфицированные опасны для всего общества.
Чтобы опровергнуть такое мнение, мы разобрали для вас самые популярные мифы про ВИЧ и СПИД.
- ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании
ВИЧ не передается через слюну, мокроту, слезы, пот или мочу. Так же абсолютно безопасными являются объятия и рукопожатия.
- Заразиться можно через бытовые предметы: посуду, одежду, телефон, унитаз
Заразиться так невозможно, как и через пищу, которую приготовил ВИЧ-инфицированный человек.
- Оральный секс не может быть причиной заражения
Любой сексуальный контакт (анальный, вагинальный, оральный) без презерватива может стать причиной заражения.
- Презервативы не защитят от инфицирования
Мужские латексные презервативы являются надежным способом защиты от ВИЧ-инфекции у женщин и мужчин. Они на 85% защищают от болезней, передающихся половым путем.
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- ВИЧ не передается от матери к ребенку
ВИЧ передается во время беременности, родов и грудного вскармливания от инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.
- ВИЧ нельзя подхватить в салонах красоты
Любые инструменты, которые используют несколько раз для инъекций, пирсинга, татуировок, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер качественно простерилизовал инструменты.
- ВИЧ можно подхватить через укусы насекомых
Животные не могут переносить вирус иммунодефицита, поэтому заразиться через укусы комаров, мух, клопов, собак и диких животных невозможно.
Как заниматься сексом и не заболеть ВИЧ
Заразиться ВИЧ можно через контакт здорового человека с инфицированной спермой или влагалищным секретом. Такой путь передачи инфекции является самым распространенным.
Можно ли заниматься сексом и не заболеть ВИЧ, читайте в материале Фактов ICTV.