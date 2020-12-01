Чем ВИЧ отличается от СПИДа?
ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, который поражает и постепенно уничтожает клетки иммунной системы, которые защищают организм от инфекций. Если не проходить курс лечения, то ВИЧ приводит к развитию СПИДа в течение 8-10 лет или даже быстрее.
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Это уже комплекс заболеваний, которые развиваются из-за разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы.
Сколько людей в Украине болеют ВИЧ/СПИД?
По информации Центра общественного здоровья, лишь каждый второй ВИЧ-инфицированный человек знает о своем статусе и обращается к врачам. Каждый сотый гражданин Украины в возрасте от 15 до 49 лет инфицирован ВИЧ.
Согласно официальным статистическим данным, с 1987 по май 2019 года в стране официально зарегистрировано 341 084 случая ВИЧ-инфекции среди граждан Украины, в частности 114 487 случаев заболевания СПИДом.
Как передается ВИЧ?
Вирус иммунодефицита передается через:
- кровь и другие жидкости с видимыми примесями крови;
- сперму;
- вагинальные выделения;
- незащищенный секс;
- нестерильные инструменты, которые многократно используют для инъекций, пирсинга, татуировок;
- во время беременности, родов, грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические меры.
Источником инфекции не могут быть выделения из носа, мокрота, пот, слезы, моча, рвотные массы или слюна. Поэтому ВИЧ не передается при поцелуе, кашле или чихании.
Так же абсолютно безопасными являются объятия и рукопожатия. Нельзя заразиться вирусом через бытовые предметы — посуду, одежду, телефон.
Как выявить заболевание?
Выявить ВИЧ может только специальный анализ крови. Результат быстрого теста готов уже через 15 минут.
Однако даже если вы получили отрицательный результат не стоит забывать о периоде окна — время с момента инфицирования до возможности выявить вирус составляет три-шесть месяцев. Поэтому врачи рекомендуют сделать повторный анализ.
Симптомы ВИЧ на ранних стадиях:
- общая слабость, постоянное недомогание, упадок сил;
- периодически появляются высыпания на кожных покровах и слизистых;
- увеличение лимфатических узлов;
- увеличение печени и селезенки.
Бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины. Их можно сделать как в специальных центрах, которые можно найти по ссылке, так и у своего семейного врача, терапевта или педиатра.
Как лечат ВИЧ/СПИД?
К сожалению, полностью вылечить заболевание невозможно. Но если ВИЧ-инфекцию диагностировать вовремя, можно оперативно начать антиретровирусную терапию. Она поможет увеличить продолжительность жизни больного.
В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.
Как защититься от ВИЧ/СПИДа?
Чтобы не заразиться, нужно:
- использовать презервативы, воздерживаться от секса с незнакомыми партнерами;
- следить, чтобы для инъекций использовались только одноразовые стерильные шприцы и иглы, а инструменты для пирсинга, татуировок, маникюра — стерилизовались;
Чтобы ВИЧ-инфицированная мать не могла заразить ребенка, врачи проводят антиретровирусное лечение женщины во время беременности и родов, назначают кесарево сечение и рекомендуют искусственное вскармливание.