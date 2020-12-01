Всемирный день борьбы со СПИДом: что нужно знать и как не заразиться

Каждый год 1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Его главная цель — обратить внимание общества на эту проблему.

По оценкам ВОЗ, Украина продолжает оставаться регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ среди стран Центральной Европы и Восточной Азии.

Факты ICTV рассказывают, чем отличаются ВИЧ и СПИД, как можно выявить болезнь и как защититься.