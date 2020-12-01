Как похудеть за месяц в домашних условиях — секреты и советы диетолога

Перед различными событиями люди часто преследуют цель сбросить лишний вес. Мол, с понедельника или с первого числа начинать дело легче.
Однако далеко не все достигают желаемого результата.
До Нового года остался ровно месяц, а значит есть не так много времени, чтобы подкорректировать свою фигуру. А главное, сделать это без ущерба для здоровья.
Факты ICTV пообщались с врачом-диетологом Оксаной Скиталинской и разобрались, как безопасно похудеть за месяц дома.
Рацион
Основное правило похудения — соблюдать дефицит калорий, то есть тратить больше, чем вы потребляете.
Однако надо учитывать, что калорийность рациона для каждого человека своя. Норма зависит от многих факторов: пола, возраста, роста, состояния здоровья, активности.
Чтобы вычислить свою примерную суточную норму калорий и дефицит, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Если у вас нет проблем со здоровьем, стоит забыть о перекусах и оставить три основных приема пищи. В то же время лучше отказаться от каш, а на гарнир отдать предпочтение овощам: тушеным, запеченным, вареным или сырым (жарить можно только с минимальным количество масла).
В рационе также должны быть белковые продукты: яйца, куриное мясо, рыба, грибы.
— Чтобы довести дело до конца, важно отказаться от быстрых углеводов — всего, что связано с белой мукой, а также от конфет и шоколада. Эти продукты поднимают уровень глюкозы в крови, который затем резко падает, и от этого хочется съесть еще больше, — отмечает диетолог.
Правила рациона на день
- На завтрак может быть творожная запеканка, омлет с овощами или овощной салат с мясной паровой котлетой.
- На обед — сварить овощной суп из тех овощей, которые можно есть сырыми.
- На ужин должны преобладать термически обработанные овощи.
- На десерт могут быть фрукты, ягоды или шоколад с содержанием какао не менее 85%.
Еще одно важное правило — есть медленно, ведь сигнал о насыщении попадает в мозг только через 20-30 минут.
Физическая активность
Чтобы достичь желаемого результата, надо уделить внимание и физическим упражнениям, ежедневно увеличивая нагрузки.
— В течение дня надо выделить минимум полчаса на тренировку — именно за такое время начинает сгорать жир. Желательно, чтобы это были упражнения на различные группы мышц, — рассказывает Оксана Скиталинская.
Лучший вариант — сделать утром перед завтраком зарядку, а основную тренировку провести после обеда — до 19.00.
Лучше всего после тренировки пойти на прогулку, тогда энергия и калории используются правильно, и сахар не превращается в жир.
Один раз в неделю можно сделать “разгрузочный день“. Позавтракать дома, уйти на целый день на прогулку или по делам и уже вечером снова поесть.
Больше сна, меньше стресса
Во время похудения важно также уменьшить уровень стресса, ведь он способствует накоплению жира, особенно в области живота.
Самое простое, что можно сделать — улучшить качество сна.
— Для хорошего сна важно, чтобы в комнате было полностью темно. За час до сна лучше отказаться от гаджетов и принять теплый душ, — советует диетолог.
Перед сном также поднимается уровень аппетита, поэтому на ночь можно выпить зеленый чай или немного йогурта.
По словам специалиста, лучше ориентироваться не на килограммы, а на объемы.Читайте: Диетическое меню без сосисок и колбас: в украинских школах изменят нормы питания Безглютеновая диета. Действительно ли специфический белок вреден для здоровья С бегом и без диет: как вернуться к тренировкам после праздников
Утренние ритуалы
Правильно и красиво начать утро — это залог продуктивного дня. Поэтому стоит взять себе за привычку несколько пунктов.
- Выпить стакан теплой воды.
- Сделать зарядку.
- Принять душ.
- Приготовить полезный завтрак.
Главное, чтобы это все было систематически. Отказаться от сладостей, питаться по режиму, много двигаться, делать физические упражнения и высыпаться.
Вместе эти простые правила помогут достичь желаемого результата.
Осенью организм истощается из-за нехватки питательных веществ и отсутствия солнца, поэтому необходимо восстанавливать его.
Рекомендации, которые помогут оставаться здоровым и разнообразить осеннее питание, читайте в материале Фактов ICTV.