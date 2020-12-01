Как похудеть за месяц в домашних условиях — секреты и советы диетолога

Перед различными событиями люди часто преследуют цель сбросить лишний вес. Мол, с понедельника или с первого числа начинать дело легче.

Однако далеко не все достигают желаемого результата.

До Нового года остался ровно месяц, а значит есть не так много времени, чтобы подкорректировать свою фигуру. А главное, сделать это без ущерба для здоровья.

Факты ICTV пообщались с врачом-диетологом Оксаной Скиталинской и разобрались, как безопасно похудеть за месяц дома.

Рацион

Основное правило похудения — соблюдать дефицит калорий, то есть тратить больше, чем вы потребляете.

Однако надо учитывать, что калорийность рациона для каждого человека своя. Норма зависит от многих факторов: пола, возраста, роста, состояния здоровья, активности.

Чтобы вычислить свою примерную суточную норму калорий и дефицит, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Если у вас нет проблем со здоровьем, стоит забыть о перекусах и оставить три основных приема пищи. В то же время лучше отказаться от каш, а на гарнир отдать предпочтение овощам: тушеным, запеченным, вареным или сырым (жарить можно только с минимальным количество масла).

В рационе также должны быть белковые продукты: яйца, куриное мясо, рыба, грибы.

— Чтобы довести дело до конца, важно отказаться от быстрых углеводов — всего, что связано с белой мукой, а также от конфет и шоколада. Эти продукты поднимают уровень глюкозы в крови, который затем резко падает, и от этого хочется съесть еще больше, — отмечает диетолог.

Правила рациона на день

На завтрак может быть творожная запеканка, омлет с овощами или овощной салат с мясной паровой котлетой. На обед — сварить овощной суп из тех овощей, которые можно есть сырыми. На ужин должны преобладать термически обработанные овощи. На десерт могут быть фрукты, ягоды или шоколад с содержанием какао не менее 85%.

Еще одно важное правило — есть медленно, ведь сигнал о насыщении попадает в мозг только через 20-30 минут.

Физическая активность

Чтобы достичь желаемого результата, надо уделить внимание и физическим упражнениям, ежедневно увеличивая нагрузки.

— В течение дня надо выделить минимум полчаса на тренировку — именно за такое время начинает сгорать жир. Желательно, чтобы это были упражнения на различные группы мышц, — рассказывает Оксана Скиталинская.

Лучший вариант — сделать утром перед завтраком зарядку, а основную тренировку провести после обеда — до 19.00.

Лучше всего после тренировки пойти на прогулку, тогда энергия и калории используются правильно, и сахар не превращается в жир.

Один раз в неделю можно сделать “разгрузочный день“. Позавтракать дома, уйти на целый день на прогулку или по делам и уже вечером снова поесть.

Больше сна, меньше стресса

Во время похудения важно также уменьшить уровень стресса, ведь он способствует накоплению жира, особенно в области живота.

Самое простое, что можно сделать — улучшить качество сна.

— Для хорошего сна важно, чтобы в комнате было полностью темно. За час до сна лучше отказаться от гаджетов и принять теплый душ, — советует диетолог.

Перед сном также поднимается уровень аппетита, поэтому на ночь можно выпить зеленый чай или немного йогурта.

По словам специалиста, лучше ориентироваться не на килограммы, а на объемы.

Утренние ритуалы

Правильно и красиво начать утро — это залог продуктивного дня. Поэтому стоит взять себе за привычку несколько пунктов.

Выпить стакан теплой воды. Сделать зарядку. Принять душ. Приготовить полезный завтрак.

Главное, чтобы это все было систематически. Отказаться от сладостей, питаться по режиму, много двигаться, делать физические упражнения и высыпаться.

Вместе эти простые правила помогут достичь желаемого результата.

Осенью организм истощается из-за нехватки питательных веществ и отсутствия солнца, поэтому необходимо восстанавливать его.

Рекомендации, которые помогут оставаться здоровым и разнообразить осеннее питание, читайте в материале Фактов ICTV.