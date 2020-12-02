60-летняя модель Sports Illustrated Кэрол Альт раскрыла секрет молодости

Кэрол Альт исполнилось 60 лет во вторник, и она раскрыла свои секреты, как оставаться в форме на протяжении всей жизни.

Бывшая модель Sports Illustrated призналась, что “все дело в том, что вы едите”, и что она держалась “подальше от ГМО и питала мозг хорошими жирами”.

Альт рассказала, что она никогда не попадалась на модные диеты, такие как “диеты с низким или нулевым содержанием жира”, потому что когда люди “убирают жир, они добавляют сахар”.

Вместо этого автор поваренной книги считает, что нужно есть натуральные жиры, такие как оливковое масло и авокадо. Это очень хорошо отражается на коже, волосах и ногтях, объяснила модель.

— Знаете ли вы, что вы можете выпить тонну воды, но при этом чувствовать себя обезвоженным, потому что вы не едите достаточно хороших жиров? — отметила она.

Хотя Альт любит вспотеть, она предпочитает, чтобы тренировки были простыми и быстрыми.

— Каждый день нужно делать понемногу, иначе у вас будет все болеть, и вы не захотите делать это снова на следующий день, — считает бывшая модель Sports Illustrated.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carol Alt | Model • Actress ⭐️ (@modelcarolalt)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Carol Alt | Model • Actress ⭐️ (@modelcarolalt)

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Фанатка фитнеса Шейла Кисс считает иначе

Еще одна красавица, которой уже за 60, Шейла Кисс считает залогом “вечной молодости” интенсивные тренировки в зале.

Женщина — настоящая фанатика фитнеса: она придерживается строгих тренировок, занимаясь по два часа шесть дней в неделю.

Фото: modelcarolalt