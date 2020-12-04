Пока нет однозначного ответа на вопрос, могут ли люди, которых вакцинировали от коронавируса, переносить вирус и заражать окружающих.

Генеральный директор компании Pfizer, разработчика вакцины против Covid-19, Альберт Бурла не смог ответить на него.

— Этот вопрос еще нужно изучить. Мы сейчас не уверены в этом, — прокомментировал Альберт Бурла.

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Именно компания Pfizer совместно с BioNTech заявила об эффективности своего вещества против коронавируса в более 90% случаев.

Вакцина против коронавируса

Несколько компаний заявили о успехах в разработке вакцины против коронавируса, среди них Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В то же время представители Moderna сообщили, что благодаря их веществу в организме человека в течение трех месяцев вырабатывается мощный иммунитет к вирусу.

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Источник: NBC