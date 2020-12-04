PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубнік |

Могут ли вакцинированные от Covid-19 заражать окружающих — комментарий Pfizer

Пока нет однозначного ответа на вопрос, могут ли люди, которых вакцинировали от коронавируса, переносить вирус и заражать окружающих.

Генеральный директор компании Pfizer, разработчика вакцины против Covid-19, Альберт Бурла не смог ответить на него.

— Этот вопрос еще нужно изучить. Мы сейчас не уверены в этом, — прокомментировал Альберт Бурла.

Читайте: Вакцина против Covid-19 будет в Украине в марте-апреле 2021 года — Степанов

Именно компания Pfizer совместно с BioNTech заявила об эффективности своего вещества против коронавируса в более 90% случаев.

Вакцина против коронавируса

Несколько компаний заявили о успехах в разработке вакцины против коронавируса, среди них Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В то же время представители Moderna сообщили, что благодаря их веществу в организме человека в течение трех месяцев вырабатывается мощный иммунитет к вирусу.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: NBC

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка