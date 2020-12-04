Шаг 1. Меряем температуру
Согласно общим рекомендациям, если термометр показывает 38-38,5°C, такую температуру тела нужно сбивать. Но важно также обращать внимание на самочувствие и общее состояние. Поэтому если вы очень плохо себя чувствуете, можно сбивать температуру от 37,5°C.
Если на термометре 37°C, то никаких лекарств пить не нужно.
Шаг 2. Сообщаем врачу
О высокой температуре 38-39°C семейному врачу нужно сообщить сразу, особенно если есть другие сопутствующие симптомы.
Если она держится на уровне 37-37,2°C, то можно не сообщать, но пить много жидкости.
Шаг 3. Принимаем лекарства
Чтобы сбить высокую температуру у взрослых, используются два препарата, которые в мире признаны относительно безопасными, — парацетамол и ибупрофен.
Принимать их нужно только после того, как прочитаете инструкцию. Поскольку дозировка препарата зависит от различных факторов — возраста, веса и тому подобное.
Нельзя сбивать температуру анальгином и антибиотиками.
Шаг 4. Пьем много воды и сбалансированно питаниемся
Чтобы сбить температуру в домашних условиях, получить необходимый результат от лекарств и уменьшить интоксикацию организма, нужно пить много воды.
Поскольку при температуре больной активно потеет и теряет влагу из организма, допускать обезвоживание ни в коем случае нельзя.
Здоровое питание также имеет значение, поэтому в рацион нужно включить фрукты и овощи.
Шаг 5. Соблюдаем постельный режим и проветриваем помещение
Если у человека повышенная температура, то он должен оставаться дома, ни в коем случае нельзя находиться среди людей. Но стоит заметить, что при постельном режиме не нужно кутаться во все одеяла, которые только есть дома.
Значительное потоотделение у больного наблюдается, когда температура снижается. Укрываясь потеплее, вы, наоборот, мешаете этому процессу. Поэтому нужно поддерживать оптимальную температуру в комнате и проветривать помещение.