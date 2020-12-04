Чем сбить температуру у взрослых и какие лекарства принимать — инструкция

Когда у человека повышается температура в сезон заболеваемости гриппом, простудой и различными острыми респираторными вирусными инфекциями, то обычно возникает единственное желание — выпить лекарства и сбить ее до нормы 36,6°C.

Но просто купить препарат в аптеке недостаточно. Ведь, возможно, вам не только не нужно, но и нельзя этого делать.

Факты ICTV пообщались с семейным врачом Дариной Дмитриевской и рассказывают, чем сбить температуру взрослому, когда это нужно делать и какие лекарства пить.