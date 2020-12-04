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Чем сбить температуру у взрослых и какие лекарства принимать — инструкция
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Чем сбить температуру у взрослых и какие лекарства принимать — инструкция

Чем сбить температуру у взрослых и какие лекарства принимать — инструкция

Когда у человека повышается температура в сезон заболеваемости гриппом, простудой и различными острыми респираторными вирусными инфекциями, то обычно возникает единственное желание — выпить лекарства и сбить ее до нормы 36,6°C.

Но просто купить препарат в аптеке недостаточно. Ведь, возможно, вам не только не нужно, но и нельзя этого делать.

Факты ICTV пообщались с семейным врачом Дариной Дмитриевской и рассказывают, чем сбить температуру взрослому, когда это нужно делать и какие лекарства пить.

Шаг 1. Меряем температуру

Согласно общим рекомендациям, если термометр показывает 38-38,5°C, такую температуру тела нужно сбивать. Но важно также обращать внимание на самочувствие и общее состояние. Поэтому если вы очень плохо себя чувствуете, можно сбивать температуру от 37,5°C.

Если на термометре 37°C, то никаких лекарств пить не нужно.

Шаг 2. Сообщаем врачу

О высокой температуре 38-39°C семейному врачу нужно сообщить сразу, особенно если есть другие сопутствующие симптомы.

Если она держится на уровне 37-37,2°C, то можно не сообщать, но пить много жидкости.

Шаг 3. Принимаем лекарства

Чтобы сбить высокую температуру у взрослых, используются два препарата, которые в мире признаны относительно безопасными, — парацетамол и ибупрофен.

Принимать их нужно только после того, как прочитаете инструкцию. Поскольку дозировка препарата зависит от различных факторов — возраста, веса и тому подобное.

Нельзя сбивать температуру анальгином и антибиотиками.

Шаг 4. Пьем много воды и сбалансированно питаниемся

Чтобы сбить температуру в домашних условиях, получить необходимый результат от лекарств и уменьшить интоксикацию организма, нужно пить много воды.

Поскольку при температуре больной активно потеет и теряет влагу из организма,  допускать обезвоживание ни в коем случае нельзя.

Здоровое питание также имеет значение, поэтому в рацион нужно включить фрукты и овощи.

Шаг 5. Соблюдаем постельный режим и проветриваем помещение

Если у человека повышенная температура, то он должен оставаться дома, ни в коем случае нельзя находиться среди людей. Но стоит заметить, что при постельном режиме не нужно кутаться во все одеяла, которые только есть дома.

Значительное потоотделение у больного наблюдается, когда температура снижается. Укрываясь потеплее, вы, наоборот, мешаете этому процессу. Поэтому нужно поддерживать оптимальную температуру в комнате и проветривать помещение.

Фото: Dreamstime

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